Es wirkt wie ein Déjà-vu. Am vergangenen Montag, 10. Februar, überfallen zwei maskierte Täter das Hotel Öschberghof. Und das in ähnlicher Weise: Laut Polizei drangen die beiden gegen 4.20 Uhr in das Hotel ein und forderten unter vorgehaltener Waffe von zwei Angestellten Geld.

Anschließend seien sie, wie beim letzten Mal, mit ihrer Beute in einem hoteleigenen Mercedes-Benz-Vito mit Stuttgarter Zulassung geflohen. Das Fahrzeug habe man schließlich einige Minuten vom Hotel entfernt aufgefunden. „Sie haben sich im Hotel einen Schlüssel geben lassen. Danach sind sie weitergefahren und sind vermutlich in ein anderes Fahrzeug umgestiegen“, erklärt Sandra Kratzer von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz.

Die Beschreibung der Täter

Laut Polizei waren die beiden Täter etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, dunkel gekleidet, beide maskiert und bewaffnet. Einer der Männer war schlank, der andere untersetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zu dem vorherigen Überfall, der sich an einem Montag im November 2019 ereignet hat, habe man bisher auch noch keine neuen Erkenntnisse.

Zusammenhang besteht

„Vermutlich besteht hier ein Zusammenhang. Die Täter gingen mit der gleichen Masche vor. Es wäre ein Riesenzufall, wenn nicht“, erklärt Sandra Kratzer, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz. Man habe das weitere Vorgehen mit der Kriminalpolizei abgestimmt.

Genaue Angaben, etwa wie viel Geld von den Tätern mitgenommen wurde, könne man aus ermittlungstaktischen Gründen zum derzeitigen Stand nicht nennen, „es handelt sich dabei um Täterwissen“, so Kratzer. Dass der Überfall im Vorfeld geplant gewesen sei, davon sei auszugehen.

Hinweise aus der Bevölkerung

Jetzt hoffe man auf Hinweise aus der Bevölkerung, die in diesem Fall helfen könnten. Es werden Zeugen gesucht die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Überfall im Zusammenhang stehen könnten, aufgefallen sind oder sogar den flüchtenden hoteleigenen Van gesehen haben. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil nimmt Hinweise unter der Nummer 0741/47 70 entgegen.