Donaueschingen vor 2 Stunden

Gespannfahrer begeistern im Schlosspark – neue Streckenführung sorgt für Irritationen

Der Marathon der Vierspänner zog am Samstagvormittag viele Zuschauer in den Schlosspark. Manche Pferdesportfans begaben sich dabei in eine gefährliche Situation. Auch wegen der geänderten Streckenführung war zunächst nicht überall ersichtlich, wo eine Absperrung Sicherheit bot und oder wo ein Zusammenstoß mit den nahenden Gespannen drohte.