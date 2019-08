Veröffentlicht am 15. August 2019

Lucca Würthner, Emely Schwall und Carolin Auer kümmern sich um die ankommenden Pferde-Transporter, weisen die Boxen zu und regeln Probleme rund um die Ankunft von Sportlern und Tieren. Wir haben uns die Arbeit angeschaut. Niklas Krieg führt einen Schimmel aus dem Transporter in den Stall auf dem Reitturnier.| Bild: Guy Simon

Die großen Pferdetransporter stehen in einer langen Schlange auf dem Reitturniergelände aufgereiht. Am Donnerstag ist logistischer Großkampftag. Dann kommt ein Großteil der Turnierteilnehmer an. Mit Pferd, Laster, Material.Ziel ist ein Holzverschlag