Donaueschingen vor 2 Stunden

Erneut Schmierereien an der Realschule

Erneut prangen an der alten Sporthalle der Realschule an der Lehenstraße unflätige Farbschmiereien. Wie die Polizei mitteilt, haben in der Nacht auf Samstag unbekannte Täter dieses Mal die Hauptfassade des Gebäudes heimgesucht.