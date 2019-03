Wer eine Realschule neu baut, der muss vieles beachten. Pädagogisch-räumliches Konzept, die Kosten und vieles mehr. Und auch der Donaueschinger liebstes Thema – der Verkehr – darf nicht außer acht gelassen werden. Denn schließlich müssen all die Schüler und Lehrer ja nicht nur dort die Herausforderungen des Schulalltages bewältigen, sie müssen auch irgendwie hin- und wieder wegkommen.

Und so heißt es im räumlich-pädagogischen Konzept zu schön: "Für Schulen sind die Ankomm- und Abfahrsituationen zunehmend wichtig. Am neuen Standort ist mit Blick auf die Erfordernisse der Nahmobilität die verkehrliche Infrastruktur aus Erschließung, Stellplätzen und Haltestellen planerisch frühzeitig zu berücksichtigen." Und da Donaueschinger Stadträte sich der Brisanz des Themas Verkehr durchaus bewusst sind, wird das Thema schon diskutiert – noch bevor die Finanzierung des Schulneubaus geklärt ist.

Punkt Nummer eins sind die Parkplätze

26 Stück Parkplätze sind vorgesehen. So wird es zumindest den Büros mitgeteilt, die sich für die Planungen interessieren. Mehr sind laut Dirk Anhorn, der den Realschulneubau betreut, genau so viele, wie baurechtlich vorgeschrieben sind. "Und in der Regel macht man nur so viele, wie baurechtlich gefordert sind."

Doch ist damit das Parkchaos nicht vorprogrammiert?

"26 Stellplätze für das ganze Gebäude – das sollten wir den Anwohnern wirklich nicht zumuten", sagt SPD-Stadtrat Peter Rögele, der aus seiner Zeit an der Eichendorffschule weiß, wo von er spricht. Und auch CDU-Stadtrat Mario Mosbacher sieht das ähnlich: "Das funktioniert vielleicht in großen Städten. Aber bei uns nicht. Ein Parkplatz pro Lehrer ist nicht zu hoch gegriffen, da viele nicht in Donaueschingen wohnen", sagt der Schulleiter des Fürstenberg-Gymnasiums. Es müsste auch berücksichtigt werden, dass in der geplanten Sporthalle am Wochenende außerschulische Veranstaltungen stattfinden sollen. "Wenn bei uns am Wochenende ein Fußballturnier in der Sporthalle ist, dann habe ich aber locker 100 Autos auf dem Schulgelände", erklärt Mosbacher. Und das Fürstenberg-Gymnasium habe immerhin noch den Vorteil, dass auch im angrenzenden Wohngebiet geparkt werden könnte.

Thema Nummer 2 ist die Anlieferung der Kinder

"Wir sollten unbedingt verhindern, dass Eltern auf das Gelände fahren, wenn sie ihre Kinder in die Schule bringen oder abholen", sagt Konrad Hall. Deswegen hätte der CDU-Fraktionssprecher gerne einen extra Bereich, wo Autos halten können, damit die Schüler aussteigen könnten. Außerdem sollte man den Busverkehr und den Individualverkehr trennen. Seine Idee: an der Friedhofstraße sollen die Busse halten und an der Villinger Straße soll ein Bereich für die Elterntaxis geschaffen werden. Ein Vorschlag, der bei der GUB-Stadträtin Alexandra Riedmaier gefallen findet. Sie wohnt an der aktuellen Realschule und könnte viele Szenarien schildern, die sich ereignen, wenn Eltern ihre Kinder in die Schule fahren. "Wir sollten einen Abschiedskussbereich einrichten, den Eltern anfahren können, ohne danach wenden zu müssen", so Riedmaier.

Bus-Kinder sollen den kürzeren Weg erhalten

Grünen-Stadtrat Uwe Kaminski findet zwar grundsätzlich Halls Idee gut – doch mit einer anderen Aufteilung. Wenn schon, dann sollten doch die Kinder, die mit dem Bus kommen, weniger laufen müssen. Daher sollten die Busse an der Villinger Straße halten, wo es näher zum Schuleingang ist. Und die Eltern-Halte-Zone dann in der Friedhofsstraße, damit die Kinder, die in die Schule fahren, sich auch noch ein bisschen bewegen müssen.

Eltern sollen Kinder an der Haustüre verabschieden

Gar nichts davon hält allerdings Michael Blaurock: "Verabschiedungen jeglicher emotionaler Art gehören an die Haustüre", sagt der Grünen Fraktionssprecher Michael Blaurock. Man sollte es nicht auch noch fördern, dass die Kinder in die Schule gefahren werden. "Sonst brauchen wir neben einer Anfahrtszone auch noch eine Abholzone."