An der Außenwand des Geräteraums, vom Schulhof her etwas zurückgesetzt, hatte ein Sprayer eine schwarz-rote Buchstaben- und Symbolkombination mit polizei-beschimpfendem Inhalt hinterlegt.

"Am Freitagabend war das noch nicht da", bezieht sich Gasser auf die Beobachtungen des Spätdienst-Hausmeisters. Es ist also am Wochenende gewesen. Jetzt wird Gasser eine Fachfirma engagieren, damit die Wand wieder eine ordentliche Farbgestaltung erhält. Denn "Drübermalen" führe selten zum gewünschten Ziel. Man sehe die Korrekturen danach eben doch.

Ob die Graffity-Saison damit eröffnet sei, mag die Ordnungsinstanz an der Realschule nach diesem in diesem Jahr bislang einmaligen Vorkommnis nicht beurteilen. Zuletzt gab es im vergangenen Sommer Ärger, als sich Sprayer auf der Außenseite der Umkleidekabinen austobten.

Vermutlich werden, wenn es wärmer wird, die nächtlichen Aktivitäten an der Realschule bald wieder zunehmen. Zerschlagene Glasflaschen und Zigarettenkippen auf dem Schulhof sind dann am nächsten Morgen die sichtbaren Folgen jugendlicher Langeweile. Dem Polizeibeamten, der sich am Montag die Schmiererei ansah, hat Gasser eine Empfehlung mitgegeben: Bei nächtlichen Streifenfahrten möge die Polizei doch auch kurz auf den Schulhof der Realschule einbiegen.