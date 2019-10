67 Elterntaxis haben am Dienstagmorgen dieser Woche ihren Nachwuchs an der Eichendorffschule aussteigen lassen. Laut Uwe Witfer haben sich davon 50 regelkonform verhalten. Der Kreisvorsitzende des Auto Club Europa (ACE) sah in der Zahl einen positiven Aspekt.

Schritttempo ist garantiert. Die Blechlawine „Elterntaxi“ rollt über die Eichendorffschule. | Bild: Wursthorn, Jens

Der ACE hatte mit drei Mitgliedern die Verkehrsbewegungen vor der Schule protokolliert. Sein Ziel ist es, Eltern zu motivieren, ihre Kinder zumindest die letzten paar hundert Meter zur Schule laufen zu lassen.

Das regelwidrige Verhalten eine halbe Stunde vor Schulbeginn enthielt zweimal Halten im Halteverbot, achtmal Halten auf dem Gehweg, fünf Haltevorgänge in einer Einfahrt und zweimal Halten vor oder hinter dem Fußgängerüberweg. Nur ein Kind sei laut Protokoll auf der Fahrbahnseite ausgestiegen.

13 Elterntaxis mehr

Bei acht Fahrzeugen habe die Gefahr bestanden, dass sie rückwärts fahren. Gegenüber der Aktion Ende April dieses Jahres ist die Zahl der Elterntaxis von 54 auf 67 gestiegen. „Das Gesamtergebnis erscheint positiver als bei der ersten Zählung“, sagte Witfer. Man müsse aber auch berücksichtigen, dass die Zählung angekündigt worden war.