Diskussionen ohne Tabus: Stadtbusplaner Willi Hüsler, der erstmals seit der Einführung des Donaubusses wieder in der Stadt war, ist zwar ganz begeistert, wenn er den Stadtbus sieht. "Das Aussehen der Busse ist wunderschön und man kann in allem den Willen zum Erfolg spüren", sagt der Schweizer Verkehrsplaner. Doch zwischen all des Lobes und den ganzen dipolmatischen und politischen Sätzen äußert Hüsler dann auch deutlich, was nötig ist, um den Stadtbus weiterentwickeln zu können: Daten und Fakten, auf deren Grundlage dann auch Entscheidungen getroffen werden können. So manch ein Stadtrat sieht sich bei diesen Worten bestätigt, wurde doch schon des Öfteren beispielsweise gefordert, dass die Ein- und Ausstiege gezählt werden, damit auch klar ist, wo Bedarf ist und wo nicht.

Was Räte schon lange fordern, fordert nun auch der Stadtbusplaner

Und genau diese Daten fordert nun Willi Hüsler: "Die Zahlen, die sie haben, sind nur hochgerechnet", erklärt er. Denn beispielsweise wird ein Abo mit dem sogenannten Auslastungsfaktor 59,8 multipliziert. Egal ob der Besitzer der Karte diese nun täglich oder einmal in der Woche benutzt – in der Statistik wird er mit 59,8 Fahrten gerechnet. Auch wenn er sein Abo gar nicht für den Stadtbus nutzt, sondern irgendwo anders in der VSB-Tarifzone acht unterwegs ist. "Es ist doch auch interessant, an welchen Haltestellen eine gute Ausschöpfung vorliegt", sagt Hüsler. Mit solchen Daten könnte die Stadt dann gezielt überlegen, in welche Richtung das Marketing gehen soll.

Stadtbusplaner Willi Hüsler: "Wir schienen auf einem guten Pfad, obwohl wir etwas mehr Fahrgäste erwartet hätten." | Bild: Jakober, Stephanie

Auch einen Zeithorizont zeigt der Planer auf: "Ich habe immer gesagt, dass man so ein Angebot auch zuerst einmal in Ruhe lassen soll." Nach zwei Jahren – wovon eines schon vorüber ist – könnte dann darüber nachgedacht werden, wo nachgesteuert werden könne. Und genau aus diesem Grund müssten dann auch Diskussionen ohne Tabus geführt werden. Auf die von ihm prognostizierten Fahrgastzahlen ging Hüsler hingegen nur kurz ein. Er habe sich diese nach fast einem Jahr Stadtbusverkehr angeschaut. Damals sei die Zahl der Fahrgäste Ende August – nach elf Monaten Stadtbus – bei 200 000 gelegen. Für das erste Jahr habe er 250 000 Fahrgeäste prognostiziert. "Wir schienen auf einem guten Pfad, obwohl wir etwas mehr Fahrgäste erwartet hätten."

Allerdings sei das mit dem Tarif schon eine "schwierige Sache". Denn nachdem das Ein-Euro-Ticket eingestellt worden ist, das ja in erster Linie nur als ein Marketingmittel für die Anfangsphase gedacht war, ist der Verkauf der Einzelfahrscheine rapide eingebrochen. Der reguläre Tarif der VSB (Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar), der immerhin 2,30 Euro pro Fahrt beträgt, scheint vielen zu teuer, um beispielsweise nur eine kurze Strecke durch die Stadt zu fahren. Das wirkt sich deutlich aus: Wurden im September des vergangenen Jahres, dem letzten Monat, in dem noch das Ein-Euro-Ticket verkauft wurde, noch 3588 Einzelfahrscheine verkauft, fiel die Zahl mit der Abschaffung im Oktober auf 1723 Einzelfahrscheine. Für Dezember des vergangenen Jahres waren es dann nur noch 1251 Einzelfahrscheine, das schlechteste Ergebnis seit Einführung des Donaubusses. Selbst im ersten Stadtbusmonat waren es 1672 Einzelfahrscheine.

Die gleiche Diskussionen wie vor drei Jahren: Die Stadt braucht einen Citytarif

Somit führt der Gemeinderat einmal wieder eine Diskussion über den Preis und irgendwie gibt's da ein kommunalpolitische Déjà-vu. Denn schon vor der Einführung des Stadtbusses wurde darüber heftig diskutiert, als klar war, dass es kein Kurzstreckentarif geben wird und in der Donaueschinger Innenstadt dann der VSB-Tarif von 2,30 Euro gelten wird. Ein Problem, das übrigens nicht nur in Donaueschingen zu Diskussionen führt. Auch in St. Georgen und in den beiden Stadtteilen Villingen und Schwenningen wird über die innerstädtischen Preise geklagt und seit langem ein sogenannter City-Tarif oder einen Kurzstreckentarif gefordert. Auch im Bereich des Ringzuges gibt es ähnliche Klagen: So hat der Kulturverein "Not my Limba" eine Initiative zur Sammlung von Unterschriften gegen die hohen Fahrpreise zwischen Villingen und Donaueschingen gestartet. Da die Strecke durch drei Tarifzonen führt, zahlt der Fahrgast 5,20 Euro für den Weg von Donaueschingen nach Villingen.

VSB-Geschäftsführer Mickaél Pandion: "Ich will das Ergebnis nicht vorweg nehmen, aber wir suchen nach einer schnellen Lösung." | Bild: VSB

Das Problem ist auch bei der verantwortlichen VSB schon lange bekannt. So schnell geht es allerdings dann auch nicht. "Das hat Auswirkungen auf das ganze Netz", erklärt VSB-Geschäftsführer Mickaél Pandion. Aktuell werde ein Gutachten erstellt, dass prüfe, was in Abstimmung mit zwei benachbarten Verkehrsverbünden möglich sei. Und dann gelte es ja auch noch zu prüfen, in wie weit man in den Genuss einer Landesförderung komme, die es aktuell für die Vereinfachung der Tarifzonen und die Senkung der Preise gibt. "Ich will das Ergebnis nicht vorweg nehmen, aber wir suchen nach einer schnellen Lösung", verspricht Pandion. Auch ein Modellversuch sei denkbar, aber schwierig. "Das ist ein ganz heißes Eisen." Schließlich will ja nicht nur Donaueschingen ein entsprechendes Angebot, sondern auch VS und St. Georgen. Da werde genau drauf geschaut, wo der Modellversuch stattfindet und wer die Kosten dafür übernimmt.

Worte, die der Donaueschinger Gemeinderat nicht gern hört.

Denn schließlich hat er das alle bereits vor drei Jahren vernommen, nur aus einem anderen VSB-Mund. Und nun herrscht echter Handlungsbedarf. Fraktionsübergreifend ist allen klar: Es muss etwas am Fahrpreis gemacht werden, damit der Bus auch von den Bürgern angenommen wird. Doch es gibt nur zwei Lösungen: Entweder die Stadt subventioniert die Tickets selbst oder der VSB ändert seine Tarife. Doch laut Pandion scheint das ja nicht ganz so einfach. "Da platzt mir der Kragen", sagt CDU-Fraktionssprecher Konrad Hall. Wenn ein Kunde zu ihm komme und ein Problem habe, könne er auch nicht sagen, dass er sich das mal überlege und die Lösung in drei Jahren präsentieren werde. "Wenn es ein heißes Eisen ist, dann muss man sich eben Handschuhe anziehen." Das Problem sei seit drei Jahren bekannt und es habe keinerlei Fortschritte gegeben.

Oberbürgermeister Erik Pauly: "Ich sehe mich dazu beauftragt, zu versuchen, einen Citytarif zu erreichen." | Bild: Müller, Jürgen

Der Gemeinderat und OB Pauly wollen für ihre Bürger unbedingt einen City-Tarif. Nun soll der Weg gesucht werden, diesen möglichst schnell umsetzen zu können. Verhandlungen zwischen Stadt und VSB werden gefordert und auch Pauly selbst will sich dem Problem annehmen: "Ich sehe mich dazu beauftragt, zu versuchen, einen Citytarif zu erreichen." Er könne sich auch vorstellen, dass es Möglichkeiten gibt, außerhalb des VSB-Tarifes schnell zu einer Lösung zu kommen.

