von Roger Müller

Sieger wurden bei den Männern Marius Strang (LAV Stadtwerke Tübingen) in 2:35,02 Stunden, die deutsche Berglaufmeisterin von 2019 Kerstin Bertsch, sicherte sich in 3:13,06 Stunden die Frauenkonkurrenz. Doch schon geht der Blick nach vorne.

Schwarzwaldmarathon Marius Stang und Kerstin Bertsch siegen in Bräunlingen Das könnte Sie auch interessieren

Ringzug steigt mit ein

In puncto Nachhaltigkeit will man sich in 2020 neu aufstellen. So wird der Ringzug mit einsteigen, und in seinem Einzugsgebiet die Sportler kostenlos zum Marathon nach Bräunlingen befördern. Zudem ist die Gastronomie aufgefordert auf Einweggeschirr zu verzichten.