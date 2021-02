von Hans Herrmann

In den Blumberger Narrenvereinen und Zünften stünden dieses Jahr auch Ehrungen an. Frauen und Männer, die sich seit Jahren und Jahrzehnten treu und zuverlässig für die Fasnacht engagieren, Mitglieder, ohne die die ganzen Aktionen und Programmabende gar nicht möglich wären. Ein Beispiel ist Elke Bellhäuser, zweite Vorsitzende der Blumberger Narrengesellschaft. Seit 40 Jahren engagiert sie sich für den 1959 gegründeten Fasnachtsverein.

In unterschiedlichen Gruppen bis zur schlagfertigen Büttenrednerin und Verantwortung im Vorstandsteam reichen ihre Verdienste. Mit dem Jubiläumsorden für 40 Jahre Narretei wäre sie, wie auch einige andere Mitglieder, in dieser Kampagne geehrt worden. „Wir hoffen, dass wir die Würdigungen im närrischen Rahmen auf der Bühne im nächsten Jahr nachholen können,“ sagt der Vorsitzende der Narrengesellschaft Mark Lengsfeld.

Fasnacht ist Ausnahmezustand

Die 52-jährige Erznärrin Elke Bellhäuser sieht sich noch lange nicht am Ende ihrer närrischen Fahnenstange. „Wir haben in den nächsten Jahren noch viel vor,“ ist ihr Blick mit Optimismus nach vorne gerichtet.

In den Fasnachtswochen herrschte bei ihr schon immer Ausnahmezustand, dies soll auch in Zukunft so bleiben. Seit ihrem 13. Lebensjahr fegt Elke Bellhäuser in der Stadthalle über die Bühne. Zuerst bei den Trillergirls, ging es schnell bei der Funkengarde weiter. Hier hat sie mit ihrer Freundin Martina Selig über Jahrzehnte viel bewegt. Mehr als zehn Jahre schwangen sie die Beine. Bald übernahmen sie in der Gruppe als Trainerduo Verantwortung.

Tanzgruppe trainiert

Über 20 Jahren sorgten sie mit überraschenden Choreografien für tänzerische Höhepunkte. Parallel waren sie noch zehn Jahre für die Minifunken zuständig und formten viele Talente. Dies war Elke Bellhäuser aber nicht genug. Seit 2006 steigt sie auch regelmäßig in die Bütt. Mit begeisternden Soloauftritten, dann im Duett mit dem ehemaligen Vorsitzenden Sascha Engel und nun seit zwölf Jahren mit Martin Selig beweist sie ihren Humor. Vor allem die Männerwelt bekommt ihr Fett ab und muss sich unliebsame Wahrheiten anhören.

2010 stieg sie zusätzlich als Schriftführerin in das Vorstandsteam ein. Seit 2018 ist sie gemeinsam mit dem Vorsitzenden Mark Lengsfeld als dessen Stellvertreterin und rechte Hand in der Vereinsführung verantwortlich. Vor allem die Kinderfasnacht hat es ihr angetan, wo sie neben Urgestein Horst Schmid im speziellem Gremium ihre Ideen einfließen lässt. „Wir wollen in der Narrengesellschaft im Team weiter etwas bewegen und planen einen langfristiges Engagement,“ ist sie sich mit ihrem Vorsitzenden Mark Lengsfeld einig. Diese närrische Ehe soll noch einige Jahre Bestand haben.

Die ehrenamtliche Arbeit bereitet Elke Bellhäuser viel Freude und alle hoffen, dass die nächste Kampagne wieder stimmungsvoll gefeiert werden kann. „Die Corona Situation ist nur schwer zu beschreiben aber auch die aktuell ganz andere Fasnacht wird in unseren Herzen gefeiert,“ strahlt sie wie immer gute Laune aus. Großen Rückhalt erfährt sie von ihrer Familie. Ihr nicht ganz so närrischer Ehemann Philipp hält ihr immer den Rücken frei und ist in Narrengesellschaft bei einigen Arbeiten im Hintergrund zuverlässig zu finden. Tochter Carina tritt seit ihrer frühsten Kindheit in die Fußstapfen der Mutter und ist mit Constanze Hauger seit einigen Jahren als Trainerin der Funkengarde im Einsatz. So ist die Fastnacht im Hause Bellhäuser das ganze Jahr ein Thema, und so soll es auch in Zukunft bleiben.