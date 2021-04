Blumberg vor 30 Minuten

Verkehrsunfall in Blumberg löst Großeinsatz der Rettungskräfte aus

Ein Verkehrsunfall in Blumberg in der Tevesstraße löste am Dienstag einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus. Verletzt wurde zum Glück niemand. Zahlreiche Schaulustige beobachteten die Situation.