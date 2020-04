Am Bahnübergang Riedöschingen kam es am Mittwochabend zu einem Unfall. Nach bisherigem Kenntnisstand prallte kurz vor 18 Uhr ein Kombi gegen den Richtung Blumberg-Zollhaus fahrenden Ringzug.

Der Kombi wurde durch den Zusammenprall mit dem Ringzug im Frontbereich schwer beschädigt. | Bild: Lutz, Bernhard

Dabei wurde der Fahrer des Kombi so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung durch den Notarzt und das DRK mit dem Rettungswagen in notärztlicher Begleitung in das Krankenhaus transportiert wurde. Auch die Fahrerin des Ringzug kam nach Informationen des SÜDKURIER vorsorglich in das Krankenhaus.

Die Blumberger Feuerwehr streute den Straßenbereich am Bahnübergang am, um ausgelaufenes Benzin aufzufangen. | Bild: Lutz, Bernhard

Die Blumberger Feuerwehr war mit den Abteilungen Riedöschingen, Kommingen, Nordhalden sowie Blumberg Stadt mit sechs Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz, sagte Kommandant Stefan Band.

Am linken Frontbereich des Ringzugs sind die Spuren des Zusammenpralls deutlich zu sehen. | Bild: Lutz, Bernhard

Nach bisherigem Stand kam der Kombifahrer aus Riedöschingen und prallte gegen die linke vordere Seite der Ringzugwagens der Hohenzollerischen Landesbahn.