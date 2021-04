In der Hondinger Ortsdurchfahrt geriet am 1. April ein Traktor in Brand. Das Feuer brach kurz vor 11 Uhr aus. Die alarmierte Feuerwehr, die unter Kommandant Stefan Band mit vier Fahrzeugen und rund 25 Mann aus Hondingen, Blumberg und Riedböhringen im Einsatz war, habe das Feuer schnell gelöscht, so Band.

Die mit 25 Mann und vier Fahrzeugen angerückte Blumberger Feuerwehr hatte den Traktorbrand in Hondingen schnell abgelöscht. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Mehr Aufwand erfordert das Abstreuen der abgelaufenen Öle und des Kraftstoff: Ausgelaufen seien Hydrauliköl, Motoröl und Dieselkraftstoff, sagte Band.

Wie es zu dem Brand kam, stehe derzeit noch nicht fest. Im Einsatz waren auch die Polizei und der DRK-Rettungswagen aus Blumberg.

Die Ortsdurchfahrt ist Stand 12.13 Uhr noch einige Zeit gesperrt, wegen der ausgelaufenen Flüssigkeiten müssten sie und die Polizei eine professionelle Reinigungsfirma beauftragen.