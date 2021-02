Der Gemeinderat vergab am Donnerstag die Aufträge für die Drehleiter der Feuerwehr. Los 1 erhielt die Firma Rosenbauer Deutschland GmbH zum Angebotspreis von 669.282.18 Euro (brutto). Los 2 ging an die Firma Wilhelm Barth GmbH u. Co. KG zum Angebotspreis von 25.675,74 Euro (brutto).

Die ausgefahrene Drehleiter erreicht eine Rettungshöhe von 32 Metern. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Außerdem wurde Bürgermeister Markus Keller berechtigt, in Abstimmung mit der Verwaltung und der Freiwilligen Feuerwehr den Vertragsschluss herbeizuführen. Der Bürgermeister wurde zudem ermächtigt, die zusätzlichen Ausstattungsgegenstände im Gesamtwert von 32.323,30 Euro (brutto) zu vergeben. Für die Blumberger Feuerwehr ist es die mit Abstand größte Investition in den kommenden Jahren.

Der Beschluss fiel einmütig bei zwei Gegenstimmen der Stadträte Sascha Engel und Edgar Blessing, beide von der Freien Liste. Dafür stimmte jetzt aber die anderen Mitglieder der Freie Liste, nachdem die Fraktion vor der Haushaltsberatung noch gegen die Investition gestimmt hatte.