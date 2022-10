Wieder wird an der B27 bei Blumberg gearbeitet. Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitteilt, wird die Bundesstraße am Zollamt Neuhaus auf einer Länge von circa 500 Metern saniert.

Mit Ampelregelung

Die Arbeiten beginnen bereits am Montag, 24. Oktober, und sollen Mitte

November abgeschlossen sein. Die Bundesstraße ist in der Zeit nur einspurig.

Der Verkehr wird per Ampel geregelt.