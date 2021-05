Die Gedenktafel an Sophie Scholl am Blumberger Bahnhof bleibt ein Thema. Dass die Tafel, die vier Realschülerinnen 2009 im Rahmen einer Projektprüfung erstellten, gar nicht mehr steht, geriet erst beim Bericht zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl ins Bewusstsein.

Zur Person

Sophie Scholl, geboren am 9. Mai 1921 in Forchtenberg, war zunächst für Führer Adolf Hitler. Im Reichsarbeitsdienst 1941 in Krauchenwies lernte sie Hildegard Schüle aus Blumberg-Zollhaus kennen, die ihre Freundin wurde. Als ihr Bruder Hans von der Ostfront berichtete, dass die Lage anders war als von den Nazis propagiert, habe sie die Führerinnen in Krauchenwies mit kritischen Fragen zum „Vorrücken der deutschen Soldaten an der Front“ in Verlegenheit gebracht. Danach war sie vom 11. Oktober 1941 bis zum 27. März 1942 als Kindererzieherin in Blumberg. Diese Zeit war für sie der Wendepunkt, auch weil sie sah, wie die Nationalsozialisten mit den Menschen umgingen. Ab 1. April 1942 Studentin in München, wurde sie zu den führenden Köpfen der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ um ihren Bruder Hans Scholl und Christoph Probst. Sie verteilten Flugblätter, wurden erwischt und am 22. Februar 1943 von den Nazis hingerichtet. (blu)