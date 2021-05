Blumberg vor 37 Minuten

Frühere Realschülerinnen bedauern das Entfernen ihrer Gedenktafel am Bahnhof

Im Jahr 2009 beschäftigten sich vier Zehntklässlerinnen der Realschule für eine Projektprüfung mit der Widerstandskämpferin Sophie Scholl. Daraus entstand eine Gedenktafel, die am Bahnhof in Blumberg aufgestellt wurde. Doch wurde ist die Tafel entfernt, was die vier bedauern.