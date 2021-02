von Conny Hahn

Der Narrenverein Blauer Stein Riedöschingen lädt im Namen der Vereinsgemeinschaft am Fasnachtssamstag zum ersten digitalen Programmabend mit den besten Beiträgen der letzten 20 Jahre ein.

Vor der wehenden Narrenfahne begrüßt Narrenpräsident Stefan Wehrle alle Zuschauer zum ersten virtuellen Programmabend. Bild: Stefan Wehrle.

Mit lautem Glockengeläut kündigt der „Narrenbolizei“ sein Gefolge an, der Narrenmarsch „Hans blieb do“ ertönt und eine bunte Schar an Narrenräten sowie Steinmännle und Vulkangeistern zieht fröhlich in die Kompromissbachhalle ein, um dann auf der Bühne ihren traditionellen Tanz „Goascht vom Rande“ aufzuführen. Eigentlich ein ganz normaler Beginn des alljährlichen Programmabends. Nur mit dem Unterschied, dass das sehenswerte Spektakel diesmal per Videostream über YouTube zu allen Freunden der Narretei nach Hause übertragen wird.

Das abwechslungsreiche Best-of-Programm wird zahlreiche Erinnerungen wecken und verspricht, dass kein Auge trocken bleibt. Was für die Zuschauer allerdings in gut zweieinhalb Stunden digital über die Bühne geht, bedeutete für das Organisationsteam wochenlange Vorbereitungen, um den einmaligen Best-of-Programmabend auf die Beine zu stellen.

Narrenpräsident Stefan Wehrle vom Narrenverein Blauer Stein Riedöschingen stimmt sich per Online-Konferenz mit seinem Organisationsteam ab, um allen Freunden der Narretei einen spannenden ersten virtuellen Programmabend anbieten zu können. Bild: Stefan Wehrle.

Kurz vor der Eröffnung der fünften Jahreszeit im Herbst 2020 stimmt sich Narrenpräsident Stefan Wehrle mit seinen Vorstands-Mitgliedern sowie der Vereinsgemeinschaft ab. Die ersten Gespräche und Überlegungen laufen. „Gar nix zu machen, war für uns von Anfang an keine Option“, erklärt Stefan Wehrle. Im Hinblick auf den bevorstehenden Lockdown kristallisiert sich Anfang Dezember die Variante eines Best-of-Programmabends als naheliegendste Idee heraus. Die eigentliche Arbeit beginnt.

Abendelange Arbeit

Videokassetten in unterschiedlichsten Formaten von VHS bis MPG4-File, USB-Sticks und externe Festplatten türmen sich auf dem Schreibtisch: Ottmar Keller, langjähriger Filmer bei den Riedöschinger Programmabenden sowie Regisseur beim beliebten Laientheater des FC Riedöschingen, trägt das vorhandene Filmmaterial der letzten zwei Jahrzehnte zusammen. Tage- und abendelang sichtet er die Aufnahmen und digitalisiert diese in zeitintensiver Detailarbeit, um eine Auswahl in einheitlicher Qualität zur Verfügung zu stellen und sie auch für die Nachwelt haltbar zu machen.

Gerd Martin übernimmt

Nun liegt der Ball bei Gerd Martin, der als Organisator die Fäden zusammenhält und für die gelungene Zusammenstellung des Programms bei den bunten Abenden verantwortlich ist. Viel Zeit verbringt auch er vor dem Bildschirm, um eine Auswahl zu treffen. „Unsere Maßgabe dabei war, dass jeder Verein, der in den letzten 20 Jahren einmal mitgemacht hat, auch vertreten sein soll. Außerdem soll der digitale Programmabend in etwa ein Abbild eines realen Fastnachtsabends sein und eine abwechslungsreiche Mischung aus Sketchen, Tänzen, Büttenreden und Parodien bieten.“

Die finale Auswahl

Nach zahlreichen Abenden steht schließlich die finale Auswahl mit 13 Programmpunkten fest. Die Zeit investiert Gerd Martin gerne und aus gutem Grund: „Wir wollen dem Fastnachtssamstag Rechnung tragen, die Tradition aufrecht erhalten und als Vereinsgemeinschaft zeigen, dass wir Fasnacht machen wollen. Und trotz der schwierigen aktuellen Situation mit all ihren Einschränkungen können wir dem Ganzen auch etwas Positives abgewinnen: Gezwungenermaßen haben wir so die Gelegenheit, dank der heutigen technischen Möglichkeiten einen einmaligen Rückblick über die letzten 20 Jahre Programmabende zu tätigen, den wir sonst so wohl nie gemacht hätten.“

Mit der finalen Auswahl macht sich Ottmar Keller erneut ans Werk. Sein Büro gleicht nahezu einem Film- und Tonstudio. Mehrere Rechner, Bildschirme und Geräte laufen parallel. Es wird geschnitten, von 4:3-Format in 16:9-Format umgerechnet und schließlich in 4K-Auflösung hochgerechnet, um einen einheitlichen Stream zur Verfügung stellen zu können. Um die Zuschauer nicht ganz unwissend zu lassen, erhält jeder Beitrag eine Einblendung der Gruppe sowie des Auftrittsjahres. Das etwa zweieinhalbstündige Programm steht. Nun soll es noch mit einigen aktuellen Sprachbeiträgen gespickt werden.

Die Narrenfahne weht im Hintergrund, der Scheinwerfer rückt alles ins rechte Licht und Narrenpräsident Stefan Wehrle steht bereit. „Kamera? – Läuft! Ton? – Läuft!“ Jetzt heißt es Klappe und Action: in munterer Reimform begrüßt der Vorsitzende die Besucher. Der erfahrene Kameramann Ottmar Keller zeichnet alles auf, prüft das Ergebnis, gibt kleine Verbesserungstipps, bevor sich das Ganze nochmals wiederholt. Nach wenigen Versuchen sind Beide zufrieden und die Szene ist im Kasten. Eine Szene. Eine von vielen. Denn nicht nur die Ansage will gedreht sein. Auch die spritzige Moderation, die teilweise selbst das Zeug hat, als eigener Programmpunkt zu zählen, darf natürlich nicht fehlen. Die Zeit verfliegt im Nu und nach einem halben Sonntagnachmittag ist der Videodreh erfolgreich beendet.

Letzte Griffe

Noch ein paar letzte Klicks und Griffe bis zur endgültigen Fertigstellung, dann geht es ans Hochladen: Auf YouTube richtet Ralf Hahn, normalerweise zuständig für Effekte, Licht- und Tontechnik bei den Programmabenden, den Account der Vereinsgemeinschaft ein und bereitet alles soweit vor, dass es am Fastnachtssamstag zumindest virtuell heißen kann: „Vorhang auf!“

Das fertige Video wird allen Interessierten am Fastnachtssamstag, 13. Februar ab 19 Uhr bis einschließlich Aschermittwoch 19 Uhr auf dem YouTube-Kanal „Vereinsgemeinschaft der Riedöschinger Vereine“ unter folgendem Link zur Verfügung stehen: https://www.youtube.com/channel/UCQ0WSytIE3H4Dlky93-OmOQ. Der Link wird auch über die sozialen Medien verteilt.

Damit neben der Unterhaltung in virtueller Form auch die kulinarische Versorgung stimmt, bietet die Vereinsgemeinschaft „Wurstsalat für Jedermann“ mit frischem Bauernbrot direkt vom Bauernhof „to go“ im Clubheim an. Vorbestellungen hierfür sind bis Mittwoch, 10. Februar bei Thorsten Frank (Tel. 5636) oder Stefan Wehrle (Tel. 0162/2820599) möglich. Eine Portion kostet ohne Käse 6 Euro sowie mit Käse 6.50 Euro. Die Abholung erfolgt zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr. Für ältere Mitbürger gibt es einen Lieferdienst nach Hause.

Fasnettüte für die Kinder

Auch die Kinder müssen nicht ganz auf die Narretei verzichten. Der Narrenverein bietet für alle jungen Riedöschinger Narrenfreunde eine Fasnettüte mit Kleinigkeiten für die „Fasnet zu Hause“ an. Wer eine dieser kostenlosen Tüten erhalten möchte, muss dies zur besseren Planung bis Sonntag, 7. Februar bei Vanessa Gleichauf (Tel. 0152/04222254) anmelden. Die Tüten werden dann zwischen dem Schmutzigen Donnerstag und Fastnachtssonntag verteilt.

Bei Nico und Vanessa Gleichauf stehen in einer Holzkiste neben der Garage auch noch Narrenzeitungen zur Selbstabholung zur Verfügung. Eine freiwillige Spende hierfür kann in den Briefkasten des närrischen Ehepaares aus dem Vorstandsteam erfolgen.