Am Schmutzigen Donnerstag wird in Blumberg und seinen Teilorten zum zweiten Mal in 30 Jahren kein närrisches Treiben wie gewohnt herrschen. 1991 fiel Fastnacht dem Golfkrieg zwischen dem Iran und dem Irak zum Opfer, weil Anschläge auf die Fastnacht befürchtet wurden. Dieses Jahr lässt der verlängerte Lockdown angesichts der Corona-Pandemie keine gemeinsamen Aktivitäten zu.

Blumberg Corona: Blumberger Narren lassen sich von langem Lockdown nicht unterkriegen Das könnte Sie auch interessieren

Doch anders als beim Golfkrieg, als die Fastnacht per se ganz abgesagt wurde, gibt es dieses Mal doch Freiräume, die genutzt werden können und genutzt werden. Dank der Breitbandverlegung im Raum Blumberg bieten Internet und namentlich die sozialen Medien Möglichkeiten zu Online-Formaten.

Die Randenwölfe sind Pioniere

Die Randenwölfe Nordhalden-Neuhaus nutzen nach bisherigem Kenntnisstand als bisher erste Zunft im Raum Blumberg das Netz für einen Online-Programmabend. Sprich, die einzelnen Programmpunkte werden gemäß der aktuellen Corona-Verordnung als Video aufgenommen und eingespielt. Die Produktion ist zwar weitaus aufwendiger als ein normaler Programmabend mit allen Proben, dafür können auch alle Interessierten das Angebot miterleben. Die Pfetzerzunft Zollhaus-Randen ist bereits dabei, ihre närrischen Gerichtsverhandlungen an Fastnacht ins Netz zu stellen. Auch dies ist ein wichtiger Beitrag, das Brauchtum zu pflegen.