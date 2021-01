Die Spannung bei den Randenwölfen Nordhalden steigt. Nur noch gut eine gute Woche, dann steigt ihr erster digitaler Fasnachtsabend. Am Samstag, 6. Februar, findet in unmittelbarer Nähe zur Schweizer Grenze der Lumpeliedle-Contest statt. Jeder, der will, kann dann nach Anmeldung ein Lumpeliedle vortragen, das online gestreamt und anschließend von allen Zuschauer live bewertet wird. Schon 65 Anmeldungen von Zuschauern verzeichnet Narrenpräsident Michael Fischer, Tendenz steigend. Acht närrische Akteure wollen bisher ein Lumpeliedle vortragen.

Großer Aufwand

Um einiges größer ist der Aufwand für den ersten digitalen Programmabend am Samstag, 13. Februar. „Seit Dezember sind wir dabei, Programmpunkte zu proben und die durch Corona bedingten technischen Herausforderungen zu lösen“, schildert der Narrenpräsident. Sprich, für jeden Tanz muss jeder Akteur seinen Part alleine einüben und als Video aufnehmen. Dann wird das Ganze zusammengeschnitten.

Für den Bunten Abend am 13. Februar haben sich Stand gestern 14 Uhr schon 95 Zuschauer angemeldet. „Sie machen auch regen Gebrauch von unserem kulinarischem Angebot“, freut sich Michael Fischer. Zum Bunten Abend bieten die Wölfe klassische närrische Gerichte an wie warme Wolfsseelen, Wurstsalat und Gulaschsuppe, und natürlich eine Fasnetwurscht. Mittlerweile wurden schon 138 Gerichte bestellt.

Wer sich noch anmelden will, kann dies über die Homepage www.randenwoelfe.de tun. Dort steht auch die Essens- und Getränkekarte für den Lieferservice, die Wölfe wollen bei dem Ereignis auch für das fasnachtliche Geschmacksergebnis sorgen.

Der Eintritt zu beiden digitalen Fasnachtsabenden ist frei. „Wir haben uns entschieden, das digitale Angebot kostenlos zu machen, weil uns einfach wichtig war, in dieser Zeit für eine närrische Stimmung zu sorgen“ sagt Michael Fischer. Essenanmeldungen bis eine Woche vor dem jeweiligen Abend, auch über die Homepage.