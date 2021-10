Einen Unfall mit rund 5000 Euro Schaden hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 21.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Riedböhringen verursacht. Der alkoholisierte 40-Jährige kam mit einem Opel Corsa auf der Fahrt in Richtung Blumberg nach rechts von der Straße ab, wo das Auto umkippte und auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Der Fahrer erlitt dabei laut Mitteilung der Polizei leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei bei ihm alkoholische Beeinflussung, was ein Alkoholtest mit über zwei Promille bestätigte. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Gegen den Unfallverursacher wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.