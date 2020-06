von SK

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichten verletzten Person und rund 1500 Euro Schaden ist es am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 im Bereich Bleiche gekommen. Ein 27-jähriger Autofahrer war auf der B 27 in Richtung Zollhaus unterwegs. Ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer kam der Mann mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Böschung. Sein Auto überschlug sich danach mehrfach und kam auf der Straße zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme merkten die POlizisten, dass der Mann betrunken war und ordneten eine Blutentnahme an. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige keinen Führerschein besitzt, nicht Eigentümer des Autos ist und den Opel unerlaubt benutzt hatte. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Führerschein rechnen. Ein Abschleppdienst lud den total beschädigten Wagen auf.