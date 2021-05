Die Rasenfläche vor dem Schul- und Rathaus in Blumberg-Fützen gleicht gerade ein kleines bisschen einem Friedhof. In der Nacht zum 1.Mai haben dort engagierte Bürger 13 Holzkreuze angebracht. Darauf steht, was den Menschen während der Corona-Zeit fehlt.

So sieht die Rasenfläche vor dem Schul- und Rathaus in Blumberg-Fützen am 1.Mai 2021 aus. | Bild: Erich Schüle

Auf den Schildern steht zum Beispiel: Versammlungen, Tauffeste, Reisen, die Gastronomie, das Vereinsleben, Hochzeitsfeste, Geburtstagsfeiern, Konzerte, Zeltfestivals, Fasnet oder Beerdigungen. Auf einem größeren Kreuz in der Mitte stehen die Jahreszahlen 2020, 2021 und 20...