Blumberg vor 3 Stunden

Einzelhandel in Blumberg darf wieder öffnen: Etliche Kunden sind noch verunsichert

Der Einzelhandel in Blumberg hat wieder geöffnet. Viele Kunden wissen noch nicht, was jetzt erlaubt ist. Ein Wäschegeschäft bietet auch Termin-Einkäufe an.