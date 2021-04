In die Blumberger Schullandschaft kommt Bewegung. Nachdem das Kultusministerium in Stuttgart den neuen Schulverbund von Real- und Werkrealschule genehmigt hat, folgt der nächste Schritt. Die Rektorstelle der Grundschule Eichberg, wie sie künftig wieder heißt, ist ausgeschrieben und soll zum 1. August 2021 besetzt werden. Das teilte Sabine Rösner, Leiterin des Staatlichen Schulamts in Donaueschingen, auf Anfrage mit.

Die Grundschule ist bisher Teil des Schulverbunds Grund- und Werkrealschule Eichberg, der zum 31. Juli aufgelöst werde. Am 1. August, so die Schulamtsleiterin, werde dann der neue Schulverbund von Realschule und Werkrealschule in Kraft treten. Bis dahin würden auch noch die Konrektorstelle der Grundschule und die zweite Konrektorstelle des neuen Schulverbunds ausgeschrieben. Den bisherigen Schulverbund leitet Konrektorin Laila Siebel seit einem Jahr kommissarisch.