Der frühere Blumberger Stadtrat und Postoberamtsrat Bernd Budweg feiert am heutigen Montag seinen 75. Geburtstag. Er blickt auf ein ausgefülltes Leben zurück. Geboren wurde er in Varde in Dänemark, seit 1946 lebt er meist in Blumberg. 1966 heiratete er seine Frau Annalise, geborene Scheibe. Die Tochter Kerstin, der Schwiegersohn Martin und der Enkel Lars leben in Ulm. Von 1997 bis Mai 2009 wohnte der Jubilar zwölf Jahre in Hüfingen und war dort Kassierer im SPD-Ortsverein.

Bernd Budweg ist Sozialdemokrat. Gerechtigkeit und gleiche Chancen für alle liegen ihm am Herzen. Durch sein ausgleichendes Wesen erhielt er über die SPD hinaus Wertschätzung. Im November 1974 trat er in SPD in Blumberg ein, war Vorsitzender, Schriftführer und ist immer noch Kassierer. Von 1980 bis 1994 engagierte er sich in der SPD-Fraktion im Blumberger Gemeinderat. Er ist seit 1984 Mitglied beim TuS Blumberg und arbeitete 30 Jahre im Vorstand in verschiedenen Positionen. 2014 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

1962 trat Bernd Budweg beim damaligen Postamt mit Verwaltung in Donaueschingen in den mittleren Dienst ein, ab 1974 dann in den gehobenen Dienst. 1980 wechselte er zum Posttechnischen Zentralamt in Darmstadt. Seine Projektgruppe hatte die Aufgabe, die Personalverwaltung und Organisation auf die neue EDV-Welt umzustellen. In diesem Aufgabenbereich blieb er bis zu seinem Ruhestand 2007. Beim Postseniorenbeirat Donaueschingen engagiert er sich bei der Seniorenbetreuung und beim Besuchsdienst, die trotz Corona weiter möglich sind.

Der Jubilar reist sehr gerne und erforscht insbesondere die nähere Heimat. Gerne unternimmt er mit ehemaligen Kollegen Ausflüge. Es liegt nahe, dass er gerne fotografiert. Seine aussagekräftigen Bildern verschickt er über das Internet und stellt Powerpoint-Präsentationen zusammen. Jüngst beeindruckte er durch seine Aufnahmen von buntem Herbstlaub. Der Geburtstag wird im Familienkreis gefeiert.