Blumberg – Der SPD-Ortsverein Blumberg will sich vor der Kommunalwahl neu aufstellen und neu durchstarten. In einem ersten Schritt wurde Freitag voriger Woche in einer mitgliederöffentlichen Versammlung ein neuer Vorsitzender gewählt: Es ist Clemens Günthner. Der 35-jährige ist gebürtiger Fützener und Lehrer an den Gewerblichen Schulen in Donaueschingen.

Zu der Veränderung im Vorstand kam es vor allem, weil der bisherige Vorsitzende Luis Rocha dos Santos überlastet war und nach eigenem Bekunden um Entlastung bat. Im Beruf werde immer mehr von ihm gefordert, zudem sei er als Stadtrat und Ortschaftsrat engagiert und habe eine Familie mit drei Kindern, schildern Stadträtin Ursula Pfeiffer und Albrecht Guckeisen, die beide Mitglied im Vorstand sind, bei einem Pressegespräch in der SÜDKURIER-Redaktion. Sein Vorgänger Luis Rocha dos Santos konnte an dem Gespräch aus beruflichen Gründen nicht teilnehmen, er war bis gestern auch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Neben Clemens Günthner wurden auch die bisherigen Mitglieder im Vorstand wieder gewählt. Vorrangiges Ziel ist nun, die Liste für die Kommunalwahl sowie ein Wahlprogramm zu erstellen. Daneben liegen den Vorstandsmitgliedern die Mitgliederpflege sowie Aktivitäten im Stadtverband am Herzen. Ursula Pfeiffer hat schon etliche Kandidierende an der Hand, doch die Liste soll möglichst noch umfangreicher werden. Auch der neue Vorsitzende Clemens Günthner wird für den Gemeinderat kandidieren, er ist der neue Hoffnungsträger der Blumberger Sozialdemokraten.

Für das Wahlprogramm haben Fraktionssprecherin Ursula Pfeiffer, die ebenfalls wieder antritt, Clemens Günthner und Albrecht Guckeisen schon etliche Vorstellungen. Ein zentrales Thema ist Wohnen mit bezahlbaren Mieten, aber auch die Stadt sowie die Stadtteile insgesamt als Wohn- und Lebensraum. Dazu gehört auch mehr Lebensqualität in der Innenstadt und ein attraktiverer Marktplatz. Und die Unterstützung der Vereine sowie der Erhalt der Straßen in den Wohngebieten. Clemens Günthner liegt soziale Gerechtigkeit am Herzen. Als Vater zweier Kinder im Alter von sechs und acht Jahren erlebt er Blumberg auch aus dieser Perspektive.

Ein weiterer Punkt ist der Breitbandausbau mit dem schnellen Internet. Clemens Günthner hat hier vor allem die Teilorte im Blick, die zwar als erste Breitband erhielten, aber noch keinen Glasfaseranschluss im Haus haben, was letztlich erst das schnelle Internet ermöglicht. "die Teilorte sollen auf keinen Fall abgehängt werden", sagt er im Hinblick darauf, dass jetzt die Landesregierung die Förderrichtlinien verschärft habe, und nur die Orte, die komplett weniger als 50 Mbits im Download haben, noch eine Förderung erhalten sollen. Ein Thema, das auch schon Bürgermeister Markus Keller vor nicht allzu langer Zeit im Gemeinderat mit Sorgen angesprochen hatte.

Ursula Pfeiffer nennt den Rettungsdienst als Thema. Ihr läge viel daran, dass die schnelle Versorgung von Patienten in Blumberg auch weiterhin gewährleistet ist.