Badefreunde können sich freuen: Das Blumberger Panoramabad öffnet am kommenden Samstag, 5. Juni, definitiv seine Pforten. „Aufgrund der Öffnungsstufe 1 ist es uns möglich, unser Panoramabad wieder zu eröffnen“, teilt Lena Hettich von der Stadtverwaltung mit. Der Badebetrieb beginnt ab 12 Uhr, coronabedingt wird es dieses Jahr keine offizielle Eröffnung mit Ansprache geben.

Tickets online buchen

Beibehalten wird das Buchungssystem, das sich im vorigen Jahr bewährt hat. Sprich, wer das Freibad genießen will, muss sich zuvor ein Ticket buchen, online oder mit Hilfe der Touristinfo. Hier erhielten Menschen, die Hilfe benötigten, Unterstützung in der Familie oder Freunde, zum Beispiel Großeltern durch die Enkel.

So funktioniert der Eintritt in der Regel: Der Badegast hat sein Ticket auf dem Handy oder Smartphone, die Kassiererin scannt den QR-Code beim Eintritt und ebenso wieder beim Austritt. Archivbild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Eintritt haben nur Personen mit einem negativem Testergebnis, dem Status „genesen“ oder „geimpft“.

Kinder unter zehn Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten in das Panoramabad.

Im Eingangsbereich sowie überall dort, wo keine eineinhalb Meter Abstand eingehalten werden können, besteht Maskenpflicht.

Zutrittsverbot

Keinen Zutritt erhalten Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer infizierten Person hatten

oder Personen mit typischen Krankheitssymptomen einer Coronavirus Erkrankung.

Mindestens 1,5 Meter Abstand

Während des Aufenthalts im Panoramabad muss ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen

eingehalten werden. Dies gilt auch im Becken, auf der Liegewiese und auf Wegen.

Wegekonzept beachten

Um den nötigen Mindestabstand einzuhalten, wurde im Bad ein Wegekonzept

eingeführt. Beachten Sie die Hinweisschilder.

Immer abduschen

Bevor jemand in ein Wasserbecken steigt, muss er sich abduschen. Hierfür stehen die Duschen am

Beckenrand zur Verfügung. Die Duschen in den Duschräumen sind gesperrt.

Kein Beckenzutritt ohne Bändel

Ein Beckenzutritt ist nur mit einem Bändel möglich. Damit wird sichergestellt, dass das coronabedingte Hygiene-Konzept in den Becken eingehalten wird und sich dort nicht zu viele Personen aufhalten. Den Bändel erhalten die Besucher am Pavillon zwischen Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken. Nach dem Verlassen des Beckens muss der Bändel wieder abgegeben werden.

Toilettenanlagen

Die Toilettenanlage darf nur von einer Person genutzt werden.

Am Eingang ist kenntlich, ob frei oder belegt ist.

Schwimmen / Baden

In jedem Becken ist nur eine bestimmte Anzahl an Personen gestattet.

Im Schwimmerbecken gilt das System eines Kreisverkehrs.

Die 1,5 Meter Abstandsregel gilt auch im Becken.

Kassierer Ute Schwarz, hier in der Saison 2019, sorgt mit ihrem Sohn Max für Ordnung im Ausgangsbereich. Archivbild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Ausgang

Die Besucher sollen das Badegelände durch den separaten Ausgang beim unteren Parkplatz verlassen und

Menschenansammlungen auf dem Parkplatz vermeiden.

Öffnungszeiten:

Juni

Montag bis Sonntag 12 bis 19 Uhr

Juli, August

Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag 09.30 bis 20.00 Uhr

Dienstag, Donnerstag (Frühschwimmen) 07.30 bis 20.00 Uhr

September

Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag 09.30 bis 19.00 Uhr

Dienstag, Donnerstag (Frühschwimmen) 07.30 bis 19.00 Uhr

Frühschwimmen

Dienstags und Donnerstags wird das Panoramabad für Frühschwimmer ab

7.30 Uhr geöffnet. Das Frühschwimmen findet nicht an Feiertagen statt.

Schlechtwetterregelung

Witterungsbedingte Kürzungen / Erweiterungen der Öffnungszeiten

können individuell vorgenommen werden.



Schwimmbadschließung am Abend

Eine Stunde vor der offiziellen Schließung, wird ein Einlassstopp verfügt.

Regeln:





