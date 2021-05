von Hans Herrmann

„Die Öffnung des Panoramabades ist von den Inzidenzzahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis abhängig. Tatsächlich ist eine Öffnung erst möglich, wenn die Inzidenz stabil unter 100 liegt. Wir warten derzeit auch noch auf die Corona-Verordnung Bäder“, erläutert Nicole Schautzgy vom Hauptamt auf Anfrage. Außerdem lädt das kühle Wetter nicht zu einem Badbesuch ein. Auf einer Eröffnung Mitte Juni ruhen nun die Hoffnungen.

„Wir sind startklar“, versichert der Geschäftsführer des Badbetreibers Pooltrend, Danny Voigt aus Alpirsbach, und sieht sich mit seinem Team gut vorbereitet. Zum Team gehören auch einheimische Kräfte. Bekannte Gesichter, wie Schwimmmeister Siegfried Winter, werden wieder im Einsatz sein.

Nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres sieht Danny Voigt sich für die Einhaltung der Corona-Verordnungen der letzten Saison gewappnet. Der Dienstleister hat die gesamte Betriebsführung mit In- und Außerbetriebnahme sowie die Pacht der Gastronomie und die Kasse übernommen. Die technische Betriebsführung steht weiter in der Verantwortung des Wasserwerkes.

Personal hat das Bad bereits vorbereitet

Das von Betriebswirt Danny Voigt vor fünf Jahren gegründete Unternehmen baut auf eine konstante Entwicklung. Freibäder in Oberndorf, Loßburg, Sulz, Dornhan oder auch das Hallenbad in Wutach werden unter der Obhut von Pooltrend betrieben. Mit Verbesserungen der Betriebsabläufe mit regelmäßigen Schulungen und Training wolle der Dienstleister für mehr Sicherheit und Struktur sorgen. „Wir sind sehr flexibel und und arbeiten immer an einer optimalen Betriebsführung“, definiert Danny Voigt den Kurs seiner jungen Firma. Mit großem Personaleinsatz sei diese in den vergangenen Wochen in Panoramabad im Einsatz gewesen.

Zwar solle mit Aktionen die Attraktivität des Bades gesteigert werden, doch zwinge die Pandemie zu Abstrichen. Dennoch äußert sich Nicole Schautzgy positiv: „Die Stadt Blumberg hat bereits in der Vergangenheit mit der Firma Pooltrend gut zusammengearbeitet und hofft, einen verlässlichen Partner für die Zukunft gefunden zu haben.“