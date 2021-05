Die Corona-Situation in Blumberg beginnt sich zu entspannen. Am Mittwoch, 26. Mai, meldete das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis wie schon am Montag und Dienstag 561 bestätigte Fälle, von denen 544 genesen sind. Das ist der bisher niedrigste Wert im Mai 2021. Von Dienstag auf Mittwoch wurde weitere zwei Erkrankte als genesen gemeldet.

Den positiven Trend verdeutlichen vier Zahlen:



Am 1. Mai gab es 489 bestätigte Fälle, von denen 404 genesen waren.

Am 8. Mai gab es 529 bestätigte Fälle, von denen 457 genesen waren.

Am 15. Mai gab es 545 bestätigte Fälle, von denen 502 genesen waren.

Am 22. Mai gab es 561 bestätigte Fälle, von denen 533 genesen waren.

Im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis lag die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Montagvormittag bei aktuell 9.602 (+2 Fälle zum Dienstag). Die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten lag bei 265 Personen (- 39 Fälle zum Dienstag).