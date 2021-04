Das Corona-Testzentrum in Blumberg hat ab sofort an sechs Tagen geöffnet. Die Besucher können sich nun auch am Samstag testen lassen. Zusätzlich ist außerdem ein Test-Angebot am Freitagvormittag.

Die Öffnungszeiten sind nun wie folgt:

Montag 6.30 bis 10 Uhr

Dienstag 6.30 bis 10 Uhr

Mittwoch 6.30 bis 10 Uhr

Donnerstag 6.30 bis 10 Uhr

Freitag 6.30 bis 10 Uhr

Samstag 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr

„Mit den neuen Öffnungszeiten haben wir auf die erhöhte Nachfrage, sowie die Testpflicht bei einem Friseurbesuch reagiert“, teilte Lena Hettich vom städtischen Standortmarketing mit.

Einen Testtermin gibt es nur nach vorheriger Anmeldung unter

www.stadt-blumberg.de oder telefonisch unter der Telefonnummer 07702 51-0.