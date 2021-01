Unser Bericht über die illegale Müllentsorgung bei den Wertstoff-Containern am Sportzentrum sorgt für viel Diskussion. Bei der Stadt gingen zahlreiche Beschwerde-Anrufe über die Zustände im Bereich der Glas- und Kleidercontainer ein, sagte Bürgermeister Markus Keller. „Es ist mehr als ärgerlich“, betonte Keller. Da gehöre schon eine gewisse Abgebrühtheit und Dreistigkeit dazu, an so einer exponierten Stelle das Stadtbild zu verschandeln.

DRK-Ortsverein gab Container an Kreisverband ab

In seiner Funktion als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Blumberg wies Keller darauf hin, dass die DRK-Kleider-Container nicht mehr dem Ortsvereins gehörten. „Wir haben das vor Monaten an den DRK-Kreisverband Donaueschingen abgegeben, wie das andere DRK-Ortsvereine auch getan haben“, die Leerung erfolge jetzt über eine Fachfirma. „Ehrenamtlich bekommen wir das nicht mehr gebacken.“

Wenn jemand bei der illegalen Entsorgung erwischt wird, wird er angezeigt. Der Bürgermeister bittet alle Einwohner dringend, wenn die Container voll sind, keine Kleidersäcke abzustellen und vor allem keinen Müll abzustellen, der dort überhaupt nichts verloren habe. Es sei für die Ehrenamtlichen eine Riesenzumutung. Zum Teil seien sogar gebrauchte Einwegwindeln in die Container geworfen worden.

Es gebe genügend Möglichkeiten, Müll legal zu entsorgen, zum Beispiel durch den Kauf von zusätzlichen Müllsäcken für Hausmüll und Bio-Müll, oder über den Recyclinghof, der weiterhin geöffnet sei. Zudem habe jeder Bürger im Schwarzwald-Baar-Kreis zweimal jährlich die Möglichkeit, Sperrmüll anzumelden.