von Gernot Suttheimer

Bislang Unbekannte Täter entsorgten in Zollhaus zwischen Montag, 11. Mai, und Mittwoch, 13. Mai, unerlaubt Müll in einem Schrottcontainer, der derzeit in der Weilerstraße abgestellt ist, teilt die Polizei mit. Bei dem Müll handle es sich um acht große 50 Liter-Kanister, die einfach in den Container einer Entrümpelungsfirma geworfen wurden, die dort momentan ein Firmenlager ausräumt.

Randen B 314 bei Blumberg-Randen: Täter entwenden zwei Verkehrszeichen Das könnte Sie auch interessieren

Personen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Blumberg, Tel. 07702/419098, zu informieren.