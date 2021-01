von Hans Herrmann

Als reinste Mülldeponie mit unzumutbaren Zuständen präsentierten sich am Freitag die unterschiedlichen Container bei der Stadteinfahrt am Sportzentrum. Die irregulär entsorgten Abfälle sorgten nicht nur bei den Behörden für großes Unverständnis und für Ärger. Knöpfle sprach in diesem Zusammenhang von unzumutbaren Zuständen und wies darauf hin, dass nicht nur am Sportzentrum illegal Müll „entsorgt“ wird. „Wir sammeln in Blumberg fast täglich frei entsorgten Müll an unterschiedlichen Stellen ein,“ prangert Bauhofleiter Ralf Knöpfle die Übeltäter an.