Blumberg ist jetzt seit zwei Wochen coronafrei, sprich für die Stadt wurden keine aktuell infizierten Einwohner gemeldet. Das Gesundheitsamt Schwarzwald-Baar-Kreis meldet auch am Freitag (Stand: 9 Uhr) 596 bestätigte Corona-Fälle, von denen 591 Personen genesen sind. Das ist derselbe Stand wie am Freitag, 25. Juni, wobei dort bei den Genesenen zunächst 592 angegeben wurden, was dann auf 591 Personen korrigiert wurde.

Blumberg Trotz Corona: Handballer des TSC Blumberg beginnen als eine von wenigen Mannschaften wieder mit dem Jugendtraining

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Schwarzwald-Baar-Kreis liegt aktuell bei 10.002 (+ 2 Fälle zum Vortag), davon sind 9772 genesen (+4 zum Vortag). Die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten liegt bei 15 Personen (-2 Fälle zum Vortag).