„Atemlos durch die Nacht ...“: Wer das Gespräch mit dem neuen Leiter der Stadtkapelle Blumberg sucht, der wird am Telefon mit Helene Fischers größtem Erfolg begrüßt. Weshalb fiel die Wahl auf einen Song von Deutschlands erfolgreichster Sängerin? „Weil bei ihr einfach alles stimmig ist“, sagt Andreas Hirt, der neue Dirigent der Stadtkapelle Blumberg. Ihre Stimme sei super und die Bühnenshow ebenso. Gleichzeitig überlagerten die Showelemente nicht die Musik. Genau das ist ihm ganz wichtig. Und genau in diese Richtung möchte er auch die Stadtkapelle Blumberg weiter entwickeln, die bereits heute für ihre Gesangseinlagen und Spezial-Effekte bekannt ist.

Beim Neujahrsempfang der Stadt dirigiert noch Michael Jerg

Wird der Nachfolger von Michael Jerg, der das Orchester 32 Jahre lang musikalisch führte, bereits beim Neujahrsempfang der Stadt Blumberg am Samstag, 4. Januar, in der Stadthalle am Dirigentenpult zu sehen sein? „Nein“, sagt der 40-Jährige, denn das hätte zu viel Probenarbeit zwischen den Feiertagen nach sich gezogen. Und das will er seinen Musikerinnen und Musikern zum Auftakt seiner Arbeit nicht zumuten. Am 8. Januar steht die erste gemeinsame Probe an.

Hirt spielt Saxophon, Klarinette und Bassklarinette bei der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen-Schwenningen

Hirt ist noch jung an Jahren, nichtsdestotrotz aber ein ganz erfahrener Musiker und Dirigent, der schon viele Orchester in der Region vorangebracht und auch Orchester gegründet hat. Sein Heimatverein ist die Musik- und Trachtenkapelle Pfaffenweiler. In diesem Ort ist er geboren, in diesem Ort lebt er auch heute noch. Hirt ist ausgebildeter Bankfachwirt und seit seiner Lehre für die Sparkasse Schwarzwald-Baar tätig. Momentan ist er Geschäftsstellenleiter und bringt sich im Personalrat der Bank ein. Der Vollblutmusiker hat sich für eine Halbtagsbeschäftigung entschieden, um den Rücken für sein vielfältiges musikalisches Engagement frei zu haben. Denn Hirt ist nicht nur bis Ende des Jahres Dirigent der Trachtenkapelle Kappel, sondern gleichzeitig auch Verbandsjugendleiter und aktiver Musiker bei der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen-Schwenningen. Dort spielt er Saxophon, Klarinette und Bassklarinette, je nach dem, was gerade gebraucht wird. Bei diesem Klangkörper ist er auch Stellvertreter von Markus Färber, der der Kapelle hauptberuflich vorsteht.

Hirt kennt Stadtkapelle Blumberg seit Kindheitstagen

Hirt kennt die Stadtkapelle Blumberg seit Kindheitstagen. Er kann sich gut daran erinnern, dass er zwischen 1988 und 2005 kein Frühjahrs- und kein Herbstkonzert verpasst hat, die ersten Besuche erfolgten noch im Schlepptau seiner Eltern. Die Stadtkapelle Blumberg habe sich damals schon von anderen Blasorchestern in der Region abgehoben. „Für mich schließt sich mit meinem Dirigat in Blumberg ein Kreis“, sagt Hirt. Seinen Vorgänger Michael Jerg kennt er schon seit vielen Jahrzehnten. „Er war mein Vorbild und hat in mir das Interesse geweckt, selbst dirigieren zu lernen.“

Bei Probedirigat gegen Mitbewerber durchgesetzt

Nachdem Hirt aus Reihen der Blumberger Stadtkapelle angesprochen wurde, ob er nicht die Nachfolge von Jerg übernehmen wolle, hat er eine schriftliche Bewerbung abgegeben. Anschließend wurde er mit einer Handvoll weiterer Bewerber zum 40-minütigen Probedirigat gebeten, der sich eine Frage-und-Antwort-Runde anschloss. Schließlich fiel die Wahl auf ihn. „Ich habe mich riesig gefreut“, so Hirt.

Er weiß: Jerg hat in Blumberg große Fußstapfen hinterlassen, viele Mitglieder kennen nur ihn als Dirigenten. Deshalb spricht er von einer „großen Herausforderung“, vor der er jetzt stehe. Beim Blick auf seine beeindruckende musikalische Vita wird deutlich, dass er diese meistern kann.