Blumberg – Die Entwicklung der Kirchengemeinde Blumberg kommt voran. Das machten Pfarrer Karlheinz Brandl und der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ekkehard Faller in einem Pressegespräch mit dem SÜDKURIER deutlich. Die beiden großen Aufgaben für die 2015 entstandene Kirchengemeinde für gesamt Blumberg sind das Erstellen einer Pastoralkonzeption für die inhaltliche Arbeit in der Seelsorgeeinheit und das Erstellen einer pastoralen Gebäudekonzeption. Beides ist eng miteinander verbunden, für die inhaltliche Arbeit werden die Gebäude dazu benötigt.

Das Pfarrhaus Fützen ist jetzt auch verkauft. Bild: Erich Schüle | Bild: Erich Schüle

Nach einer grundsätzlichen Bestandsaufnahme der Gebäude hat die Erzdiözese Freiburg nun den nächsten Schritt eingeleitet: Die Seelsorgeeinheiten müssen eine Zustandsaufnahme der Gebäude sowie eine pastorale Gebäudekonzeption erstellen. So soll festgestellt werden, welche Investitionen und damit auch welche Investitionskosten in den nächsten 30 Jahren anfallen, erklärt Pfarrer Brandl.

Das ehemalige Pfarrhaus in Kommingen ist verkauft. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

In Blumberg haben die Verantwortlichen die 30 Gebäude der Seelsorgeeinheit Blumberg begutachtet. Federführend war Architekt Albert Eisele in Zusammenarbeit mit dem erzbischöflichen Bauamt in Konstanz sowie die Mitglieder des neu gegründeten Gebäude-Ausschusses, dem auch Pfarrer Brandl und der Pfarrgemeinderatsvoritzende Ekkehard Faller angehören.

Das Haus der Begegnung in Blumberg ist verkauft. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Eine Vorgabe des Ordinariats in Freiburg aus dem Jahr 2015 besagte, die Kirchengemeinde müsse ihre Gebäudefläche von circa 6000 m2 reduzieren: Nach der damaligen Katholikenzahl von 4800 Seelen stehe ihnen ein Bedarf von rund 2000 m2 zu. Nach dem Erstellen eines Wertgutachtens samt dem nötigen Sanierungsaufwand für jedes Gebäude entschied der Stiftungsrat dann, drei Gebäude zu verkaufen: die Pfarrhäuser in Fützen und Kommingen und das Haus der Begegnung in Blumberg.

Inzwischen sind alle drei Gebäude verkauft. Das Haus der Begegnung hatte die Kirchengemeinde zuerst der Stadt und der Kirchlichen Sozialstation angeboten, die abgelehnt hätten. Nachdem sich jeweils kein Interessent für den gewünschten Kaufpreis fand, schaltete Pfarrer Brandl einen Makler ein, mit Erfolg. Die neuen Besitzer seien alles Privatleute aus der Region, die die Gebäude auch persönlich nutzen und darin wohnen wollten, schildern Pfarrer Brandl und Ekkehard Faller.

Beim Pfarrhaus Fützen seien sie mit dem Besitzer dahingehend im Gespräch, dass sie den unteren Stock mit Pfarrkeller, Lagerräumen und den Sanitär-Einrichtungen weiter nutzen könnten.

Als nächster Schritt folge noch im ersten Quartal 2019 ein Treffen des Gebäudeausschusses mit dem Architekten und Vertretern des Kirchenbauamts. Danach, so Pfarrer Brandl, werde das Ganze im Pfarrgemeinderat vorgestellt, spätestens dann lägen auch die Kosten für Sanierung und Unterhalt auf dem Tisch.

Das Ganze, so erläuterten Pfarrer Brandl und Ekkehard Faller, beruhe auf dem Visitationsbericht. Bis Ende des Jahres wüssten sie, wohin der Weg in der Seelsorgeeinheit führe, sodass noch der jetzige Pfarrgemeinderat beide Konzeptionen beschließen könne.

Zahlen für 2018 Katholikenzahl der Seelsorgeeinheit Blumberg 4696; Taufen 53, Erstkommunionkinder 38, Firmanden 54, Trauungen 12, Bestattungen 71, Austritte 30, Wiederaufnahmen 2