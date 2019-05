Blumberg – Blumberg bringt der Wahlsonntag viel Arbeit. Wenn die Wahllokale um 18 Uhr schließen, müssen die Verantwortlichen im Rathaus und in den Teilorten insgesamt vier Wahl auszählen: für das Europaparlament, für den Kreistag im Schwarzwald-Baar-Kreis, für den Gemeinderat und in den Teilorten auch noch für den Ortschaftsrat, plus die Briefwahl. Doch die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen, die 138 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind geschult.

Blumberg Im Blumberger Rathaus läuft der Endspurt für die Kommunalwahl Das könnte Sie auch interessieren

Das Team um Michaela Frey als Sachbearbeiterin, Linda Fleischer, Martina Selig und Danieal Wenosz hat ganze Arbeit geleistet. So kann auch die Wahlkommission unter der Führung von Hauptamtsleitern Nicole Schautzgy dem Wahlsonntag getrost entgegen sehen. Die Wahlunterlagen müssten inzwischen auch alle Wahlberechtigten erhalten haben.

Europawahl

Für diese Wahl erhalten die Wähler den Stimmzettel erst im Wahllokal beziehungsweise zugesandt, sofern sie Briefwahl beantragen. Sie können zwischen den mehr als 20 Parteien und Gruppierungen wählen.

Kreistagswahl

Für diese Wahl, die das Landratsamt vorbereitet, haben die Wahlberechtigten im Wahlkreis VII mit Blumberg, Bräunlingen und Hüfingen vier Listen zur Auswahl: CDU, SPD, FDP und die Grünen. Jeder kann maximal sechs Stimmen abgeben, davon wiederum höchstens drei für eine Kandidatin und für einen Kandidaten. Und jeder kann auch Namen von anderen Parteien auf eine Liste schreiben.

Gemeinderat

Hier haben die Wahlberechtigten 26 Stimmen: 14 für die Kernstadt, je zwei für Riedböhringen, Fützen und Riedöschingen sowie je eine für Achdorf, Epfenhofen, Hondingen, Kommingen, Nordhalden und Randen. Für jeden Wohnbezirk kann man nur so vielen Personen Stimmen geben, wie für den jeweiligen Bezirk zu wählen sind. Wer will, kann alle 26 Stimmen auf die Kernstadt verteilen, allerdings auf maximal 14 Personen mit maximal drei Stimmen pro Person. Auch kann man Kandidaten anderer Parteien wieder auf eine Liste schreiben.

Ortschaftsrat

Riedböhringen: Hier gibt es für acht Sitze neun Kandidaten auf zwei Listen, es ist eine Mehrheitswahl, man kann keine weitere Person auf die Listen schreiben.

Hier gibt es für acht Sitze neun Kandidaten auf zwei Listen, es ist eine Mehrheitswahl, man kann keine weitere Person auf die Listen schreiben. Fützen: Hier gibt es für die acht Sitze eine Liste mit zehn Namen, jeder kann auf die Liste bis zu acht weitere Namen schreiben.

Hier gibt es für die acht Sitze eine Liste mit zehn Namen, jeder kann auf die Liste bis zu acht weitere Namen schreiben. Riedöschingen: Hier gibt es für die acht Sitze eine Liste mit zehn Namen, jeder kann auf die Liste bis zu acht weitere Namen schreiben.

Blumberg Bei der Kommunalwahl in Blumberg haben die Bürger fünf Listen zur Auswahl Das könnte Sie auch interessieren

Achdorf: Hier kandidieren für die sechs Plätze sechs Kandidaten, jeder kann bis zu sechs Namen auf die Liste schreiben.

Hier kandidieren für die sechs Plätze sechs Kandidaten, jeder kann bis zu sechs Namen auf die Liste schreiben. Epfenhofen : Hier kandidieren auf einer Liste acht Personen für sechs Sitze, jeder kann bis zu sechs Namen dazu schreiben.

Hier kandidieren auf einer Liste acht Personen für sechs Sitze, jeder kann bis zu sechs Namen dazu schreiben. Hondingen: Hier gibt es keine Namensliste, jeder kann auf die Wahlliste bis zu sechs Namen schreiben.

Hier gibt es keine Namensliste, jeder kann auf die Wahlliste bis zu sechs Namen schreiben. Kommingen : Hier gibt es für die sechs Sitze eine Liste mit sechs Namen, jeder kann sechs Namen dazu schreiben.

Hier gibt es für die sechs Sitze eine Liste mit sechs Namen, jeder kann sechs Namen dazu schreiben. Nordhalden: Hier gibt es keine Namensliste, jeder kann auf die Wahlliste bis zu sechs Namen schreiben.

Über die SÜDKURIER Online-App informieren wir Sie direkt per Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone über die Wahlergebnisse Ihrer Gemeinde. Um Push-Nachrichten zu empfangen, melden Sie sich einfach in der App an, wählen Ihren Heimatort und aktivieren in Ihren Profileinstellungen das Empfangen von Push-Nachrichten für Ihren Heimatort. Jetzt herunterladen

https://suedkurier.onelink.me/wt2t/ed6d3f5