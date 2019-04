Blumberg (blu) Bei der Gemeinderatswahl am 26. Mai haben die Wahlberechtigten in Blumberg fünf Listen zur Auswahl. Das stellte der Gemeindewahlausschuss nach einer Prüfung unter Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy als Vorsitzender fest. Neben den drei Parteien CDU, SPD und FDP treten auch die Gruppierung Freie Liste sowie der fraktions- und parteilose Stadtrat Hermann Zorbach als Einzelkandidat an.

Mehr als 300 Unterschriften für Stadtrat Hermann Zorbach

Zorbach hatte für seine Kandidatur mindestens 50 Unterstützerunterschriften benötigt, letztlich hatte er mehr als 305 Unterschriften erhalten. Fünf Listen bei einer Kommunalwahl hat es in Blumberg letztmals 1994 gegeben, als neben CDU, SPD und FDP auch die Gruppierung "Unabhängig für Blumberg" (UfB) und die Grünen antraten. Mit Karl-Heinz Meidroth (UfB) und Christiane Bratkus hatten UfB und Grüne auf Anhieb je einen Sitz erhalten. Für die Ortschaftsratswahl haben außer Hondingen und Nordhalden alle anderen Stadtteile Listen, stellten Nicole Schautzgy und Sachbearbeiterin Michaela Frey mit, Riedböhringen hat sogar zwei Listen, dort gilt die Verhältniswahl.