Die Pfarrgemeinderatswahl in der katholischen Seelsorgeeinheit Blumberg am kommenden Sonntag, 22. März, findet nur per Briefwahl und über die online-Wahl statt. Die rund 2070 Gläubigen können dieses Mal ihren Stimmzettel nicht persönlich im Wahllokal ausfüllen und in die Urne werfen. Das hat Erzbischof Stephan Burger am Freitag angesichts des Coronakrise angeordnet.

Blumberg Schwierige Kandidatensuche vor Wahl zum Blumberger Pfarrgemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Die Wahl erfolgt dies mal ausschließlich per Briefwahl und online, was erstmals möglich ist, es gibt kein Wahlbüro, weder in Blumberg noch in den Stadtteilen.

Antragsfrist für Brief wahl verlängert

Wer Briefwahl machen möchte und noch keine Unterlagen hat, kann die Briefwahl bis einschließlich Mittwoch, 18. März im Pfarrbüro schriftlich, persönlich oder telefonisch beantragen unter der Telefonnummer 07702/ 24 21. „Wir schicken ihnen die Unterlagen dann per Post zu“, sagt Pfarrsekretärin Monika Schmid. Der Abgabetermin für die Briefwahl ist wegen der Ausnahmesituation verlängert auf Sonntag, 12 Uhr. Bis dahin müssen die Unterlagen im Pfarrhaus sein, entweder per Post oder im Briefkasten.

Bei der Pfarrgemeinderatswahl entscheiden die Gläubigen, wer für die Entwicklung der Seelsorgeeinheit mit verantwortlich sein soll. Unser Bild im katholischen Pfarrbüro entsand nach der Pfarrgemeinderatswahl 2016 beim Auszählen der Stimmen, von links Pfarrsekretärin Heidi Kessler, Arnold Faißt, Pfarrer Karlheinz Brandl, Anneliese Scheu und Pfarrsekretärin Monika Schmid. Bild: Holger Niederberger | Bild: Niederberger, Holger

Wer online wählen möchte, kann dies auch einfach tun. Mit der im Januar versandeten Wahlbenachrichtigung haben die Wahlberechtigten einen Pin erhalten, den sie freirubbeln müssen, außerdem benötigen sie für die Wahl noch ihr Geburtsdatum. Wer sie im Internet eingeloggt habe, finde dort eine Anleitung, wo die Wahl Schritt für Schritt erklärt sei. Ältere Leute können sich dabei gerne von jüngeren helfen lassen.

Online wählen kann man seit dem 8. März bis einschließlich 20 März um 18 Uhr. Dann sei die online-Wahl geschlossen.