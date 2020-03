von Reiner Baltzer

Blumberg – Am 22. März ist Wahltag für die katholischen Christen der acht Blumberger Pfarreien. Bislang lag die Sollstärke des Pfarrgemeinderats bei 24 Mitgliedern, jetzt nur noch bei 16. Doch trotz Verkleinerung des Gremiums haben sich nicht genügend Kandidaten gefunden. Nur elf Christen aus den verschiedenen Ortschaften sind bereit, sich künftig ehrenamtlich zu engagieren, darunter drei neue Gesichter. Jede Pfarrei erhält künftig zwei Sitze im Pfarrgemeinderat.

St. Genesius, Riedböhringen. | Bild: Birgit Greif

Für die Blumberger Pfarrei Sankt Andreas mit seinen 2069 Mitgliedern und den Filialkirchen in Randen und Zollhaus kandidiert lediglich der bisherige Vorsitzende Ekkehard Faller. Die Pfarrei Sankt Gallus in Epfenhofen ist mit Patrick Kaupp vertreten. Dort können 165 katholische Christen an die Wahlurnen gehen. In Fützen kandidieren aus der Pfarrei Sankt Vitus mit seinen 428 Gläubigen Ursula Alt und Doris Zolg. In Hondingen mit seinen 392 Gläubigen sind es Bernhard Fetscher und Karin Schwenk aus dem Kreis von Sankt Martin, die sich einbringen wollen. Die Riedböhringer Birgit Greif, Janina Weinmann und Diana Weißhaar aus der Pfarrei Sankt Genesius mit seinen 655 Mitgliedern stellen sich zur Wahl. In Riedöschingen sind es 452 Gläubige, die zur Wahlurne schreiten.

St. Andreas, Blumberg. | Bild: Lutz, Bernhard

Für die Pfarrei Sankt Martin kandidieren dort Kornelia Bader und Bertram Sutter. In Kommingen (170 Gläubige) mit der Filialkirche Nordhalden fehlen entsprechende Kandidaten. Die katholischen Christen mit der Pfarrei Sankt Nikolaus in Achdorf und den Filialkirchen in Aselfingen und Opferdingen gehen eigene Wege. Die 299 Christen der Talgemeinden haben sich wie schon in den Vorjahren auf offene Listen für die Wahl geeinigt.

St. Nikolaus, Achdorf. | Bild: Holger Niederberger

Die künftigen Mitglieder des Pfarrgemeinderats sind für alle Seelsorgeeinheiten zuständig. Letzlich seien sie froh, dass die Seelsorgeeinheit Blumberg doch elf Kandidatinnen und Kandidaten für das Ehrenamt begeistern konnten, machten sowohl Stadtpfarrer Karlheinz Brandl wie auch der derzeitige Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Ekkehard Faller, bei einem Gespräch deutlich. „In jeder Pfarrei haben sich sogenannte Gemeinde-Teams gebildet, die ihre Unterstützung in der kirchlichen Arbeit zugesagt haben“, ergänzte der Pfarrer. Die Frauen und Männer haben für mindestens zwei Jahre den offiziellen Auftrag, die Arbeit des Pfarrers und der Pfarrgemeinderäte in jeder Weise zu unterstützen.

St. Gallus, Epfenhofen. | Bild: Ingrid Happle

Die Wahlberechtigten haben 16 Stimmen. Jedem Kandidaten kann nur eine Stimme gegeben werden. Da nicht genügend Bewerber vorgeschlagen worden sind , kann jede wählbare Person ab 16 Jahren aus der Kirchengemeinde in den Pfarrgemeinderat gewählt werden, indem ihr Name in eine dafür vorgesehene Leerzeile eingetragen wird. Briefwahlunterlagen sind bis 18. März im Pfarrbüro Blumberg zu beantragen. Zeitpunkt und Orts der öffentlichen Auszählung werden noch bekannt gegeben.

St. Cyriak, Kommingen. | Bild: Holger Niederberger

Die Pfarrgemeinderatswahlen stehen unter dem Motto „Wie sieht‘s aus?“ Soll heißen, wie sich die Gläubigen für ihre Kirche einbringen können. Mit dem Gang zur Wahlurne wäre man schon ein Stück weiter, so Pfarrer Brandl.

St. Martin, Riedöschingen..

Wer zur Kirchenwahl am 22. März ginge, zeige auch die Wertschätzung für die Kandidaten, die sich in den nächsten fünf Jahren mit den alltäglichen Dingen in ihrer Pfarrei beschäftigen müssten. Darunter fallen die Personalsituationen, die Präventions-, Pastoral- und Gebäudekonzepte in Zusammenarbeit mit der Rechnungsstelle in Stühlingen. Ekkehard Faller fordert die Gläubigen auf, von ihrem Wahlrecht regen Gebrauch zu machen. „Zeigt Euch interessiert an der Zukunft der Seelsorgeeinheit“, so der Kandidat und Noch-Vorsitzende.

St. Vitus, Fützen. Bilder: SK-Archiv

St. Martin, Hondingen. | Bild: Werner Bogenschütz