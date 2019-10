Der katholische Kindergarten „St. Josef„ in Riedöschingen verabschiedete die Erzieherin Frau Rita Mort. Sie war seit dem Frühjahr 2001 im Kindergarten tätig und hatte in dieser Zeit auch zeitweise die Leitung inne, teilte Annette Schellhammer mit, die neben dem katholischen Kindergarten „Arche Noah“ in Riedböhringen seit einiger Zeit auch den Kindergarten in Riedöschingen leitet.

Rita Mort wechselt nun an den katholischen Kindergarten in Behla. In einem kleinen Festakt wurde sie von den Kindern, der Leiterin Annette Schellhammer, der Elternvertreterin Sabine Schey und Pfarrer Karlheinz Brandl für die Kirchengemeinde als Träger verabschiedet. Bild: Kindergarten