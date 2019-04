Nach unserem gestrigen Bericht über den Lösungsvorschlag der CDU mit einer Sperrung des oberen Straßenteils im Baustellenbereichs meldete sich auch die SPD-Fraktionsvorsitzende Ursula Pfeiffer zu Wort. Sie sieht momentan keinen Handlungsbedarf, vor allem, weil die Straße Ob der Kehr keinen Gehweg habe und für viele Kinder ihr Schulweg zur Eichberg-Grundschule und zur Realschule ist und sie deshalb als Spielstraße ausgewiesen wurde, in der Schritttempo gilt.

SPD-Fraktionssprecherin Ursula Pfeiffer | Bild: Lutz, Bernhard

Außerdem, so erklärte Pfeiffer, nutzten auch viele Menschen mit Rollator diesen Weg. Denn das betreute Seniorenwohnen liegt in Ob der Kehr. Zwischen dem betreuten Seniorenwohnen wird derzeit das zweite Pflegeheim in Blumberg gebaut, gegenüber entsteht der Neubau der Sozialstation mit der Tagespflege.

Kein Gehweg

Den Vorschlag von Stadtrat Hermann Zorbach, in der Spielstraße Ob der Kehr die Durchfahrt für Lastwagen zu ermöglichen, indem man den Blumenkübel in der Mitte zur Seite stellt, hält die Sozialdemokratin deshalb nicht für praktikabel. Weil dann Grundschüler und Menschen mit Rollator einen hautnahen Begegnungsverkehr mit Lastwagen hätten. Für sie zähle dieses Argument noch mehr als der Hinweis der Stadtverwaltung, bei einer Durchfahrt für Lastwagen ginge in Kehr ob der Kehr auch im unteren Bereich Richtung Kantstraße und Hauptstraße der Pflasterbelag kaputt. Die Stadt hatte Zorbachs Vorschlag deshalb abgelehnt.

Die CDU-Fraktion schlägt nun vor, die Straße Ob der Kehr in Fahrtrichtung Achdorfer Straße auf Höhe der letzten vier Parkplätze zu sperren. Zudem solle die Achdorfer Straße während der Bauzeit ab der Kreuzung Uchbahnstraße eine Einbahnstraße bis zur Kreuzung Uhlandstraße werden. Den Vorschlag soll Bürgermeister Markus Keller an die zuständige Verkehrsbehörde im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis weiterleiten. Für den Schulbusverkehr hätte dies keinen Einfluss, da die Busse ohnehin diese Fahrtrichtung hätten. Und es wäre ein Test für eine Verkehrsführung für den Schulcampus.