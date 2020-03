Linksrum, in den grünen Bereich, gehen alle Menschen, die keine Atemwegserkrankung haben, die rechte Route (gelber Bereich) nehmen diejenigen, die Symptome einer Atemwegserkrankung aufweisen. Apothekerin Renate Bausch weist ausdrücklich darauf hin, dass der gelbe Bereich kein Makel sei, es dort für die Kunden sogar schneller gehe. Allerdings: Viele Apothekengänger hielten sich nicht an die Hinweise, nur wenn ein Mitarbeiter der Apotheke draußen stehe, funktioniere die Aufteilung. Renate Bausch appelliert daher erneut an die Menschen, die Trennung erst zu nehmen. Außerdem fordert sie diejenigen, die glauben, am Coronavirus erkrankt zu sein, auf, nicht selbst in die Apotheke zu gehen, sondern einen gesunden Angehörigen zu schicken.