Schnell ermittelt wurde am Dienstag eine 33-jährige Autofahrerin, die an der Wanne auf einen Radfahrer auffuhr, der zum Sturz kam. An seinem hochwertigen Rad entstand 16 000 Euro Schaden, meldet die Polizei.

Die 33-jährige Pkw-Lenkerin war am Dienstag nach Polizeiangaben auf der Straße L 214 von Fützen nach Blumberg unterwegs. Gegen 11.45 Uhr sei sie auf einen vorausfahrenden Radfahrer hinten aufgefahren. Der 56-jährige Biker „stürzte in der Folge, blieb aber unverletzt“.

Nach dem Unfall entfernte sich die 33-jährige Autofahrerin unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin beobachtete den Unfall. So konnte die Verursacherin schnell ermittelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.