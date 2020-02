Blumberg – Im städtischen Sophie-Scholl-Kindergarten endet eine Ära. Ellen Hirling, die die Einrichtung von Beginn an 28 Jahre lang geleitet hat, hat am 11. Februar ihren letzten Arbeitstag. Bis Ende Februar nimmt sie ihren Resturlaub, am 1. März beginnt für sie dann der Ruhestand, auf den sie sich sehr freut.

Als der Kindergarten am 7. Januar 1992 eröffnet wurde, begann die Arbeit die zweieinhalb Kräften und 56 Kindern in zwei Gruppen. Seither hat die Leiterin Ellen Hirling mit ihrem Team, dem Elternbeirat, den Eltern und der Stadt die Einrichtung weiter entwickelt. Heute betreuen zehn Kräfte die aktuell 63 Kinder. Neben den Kindergartenplätzen hat der Kindergarten auch zehn Plätze für Ganztagsbetreuung und fünf Plätze für unter Zweijährige.

Der letzte Arbeitstag, was ist das für ein Gefühl? Ellen Hirling strahlt, es sei ein schönes Gefühl. Ihre Wertschätzung zeigte sich bei ihrer internen Verabschiedung am Freitag voriger Woche mit ihrem Team, dem Elternbeirat, der stellvertretenden Hauptamtsleiterin Daniela Götz, Hausmeister Max Götz, ihrer Nachfolgerin Lena Bohnenstengel und allen weiteren Menschen, die mit dem Kindergarten enger zu tun haben. Als Geschenk erhielt sie unter anderem eine Weltkarte, auf der jeder Kontinent mit Geld hinterlegt war sowie Kuchen von zehn Kilogramm in Form eines essbaren Koffers.

Noch einmal wird sie an ihre bisherige Arbeitsstätte zurückkehren: am Schmutzigen Dunnschtig. Da hätten sie alle gebeten, noch einmal mitzufeiern.

Ansonsten freut sie sich, dass sie jetzt einfach Urlaub machen kann, wann und wo sie will. Ihr Ehemann Winfried Hirling, der an der Weiherdammschule unterrichtete, ist schon seit zwei Jahren im Ruhestand.

Die Arbeit im Kindergarten geht nahtlos weiter. Seit 3. Februar ist ihre Nachfolgerin Lena Bohnenstengel im Kindergarten und hatte Zeit für die Übergabe und sich einzuarbeiten.