von SK

Der Arbeitskreis des Projektes „Bad Dürrheim blüht auf“ veranstaltet einen Fotowettbewerb, an dem alle Amateur- und Profifotografen teilnehmen können. Das Motto lautet: "Was blüht denn da?“. Von Montag, 18. März bis Montag, 30. September können Fotos mit zum Motto passenden Motiven eingereicht werden.

Zielsetzung des Projektes ist, dass Fotobegeisterte Schönheit und Vielfalt der heimischen Natur mit der Kamera festhalten. "Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Ob Panorama- oder Detailaufnahme, bunt oder schwarz/weiß – wichtig ist nur, dass das Foto aus ganz persönlicher Perspektive aufgenommen ist und Pflanzen oder Feldflure aus der Gesamtgemarkung Bad Dürrheims zeigt", erklärt Michael Neuenhagen von der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen. "Gesunde, nährstoffreiche Böden sind die Basis für unser Bio-Mineralwasser. Deshalb setzt sich Bad Dürrheimer Mineralbrunnen aktiv für Umwelt- und Bodenschutz ein. Dazu zählt auch die Förderung der Artenvielfalt." Mit dem Fotowettbewerb wolle man die Bevölkerung auf die Bedeutung dieses Themas aufmerksam machen und Impulse setzen, ergänzt Geschäftsführer Ulrich Lössl.

Es gibt eine Vielzahl toller Preise zu gewinnen. Etwa einen Jahresvorrat Bad Dürrheimer Bio-Mineralwasser, einen Wellnesstag im Solemar oder Tickets für die Sauschwänzlebahn. Die von einer fachkundigen Jury prämierten Fotos werden nach dem Wettbewerb in einer Open Air-Vernissage ausgestellt. Jeder Teilnehmer kann bis zu fünf verschiedene Fotos einreichen: per E-Mail an bluehwiese@bad-duerrheimer.de, per Post auf einem Datenträger an die Seestraße 11, 78073 Bad Dürrheim schicken, oder auf der Website der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen (www.bad-duerrheimer.de) hochladen. Wichtig: Alle Fotos müssen mit dem Namen und Vornamen, E-Mail-Adresse, Bezeichnung des Aufnahmeortes und Aufnahmedatum versehen sein. Die Teilnehmer müssen das 16. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben.