Blumberg Die Schulsozialarbeiterin ist für die Realschule Blumberg wertvoll

Die Blumberger Realschule profitiert von neuen Schulsozialarbeiterin Marina Braunagel. Sie ist eine Nahtstelle zwischen Schülern, Eltern und Lehrkräften. Dabei kommt ihr auch die enge Kooperation der Stadt Blumberg mit dem Caritasverband im Schwarzwald-Baar-Kreis zugute.

Blumberg – Im Rektorat der Realschule Blumberg sitzen am Donnerstagvormittag Rektor Egon Bäurer, Schulsozialarbeiterin Marina Braunagel, ihre Kollegin Heike Schempp, beim Caritasverband Teamleiterin für die Schulsozialarbeit, und Markus Schreiber, seines Zeichens Vorstandsmitglied für Finanzen, Wirtschaft und Verwaltung beim Caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis. Es geht um die Vorstellung der neuen Schulsozialarbeiterin Marina Braunagel, und es ist eigentlich ungewöhnlich, dass ein Vorstandsmitglied des Caritasverbands, bei dem die Schulsozialarbeiterinnen angestellt sind, zu so einem Termin kommt.

Markus Schreiber war es wichtig, sich selbst ein Bild von der Situation an Blumbergs größter Schule zu machen. Zugleich machte er deutlich, dass die Schulsozialarbeit beim Caritasverband innerhalb der Jugendhilfe einen hohen Stellenwert hat. Der Caritasverband stellt alle drei Schulsozialarbeiterinnen in Blumberg, die Kooperation mit der Stadt Blumberg funktioniere bestens.

Schulsozialarbeit an der Realschule? Bis vor wenigen Jahren hätte wohl kaum jemand daran gedacht. Doch durch die grundlegenden Änderungen der Bildungslandschaft, insbesondere durch den im Jahr 2012 erfolgten Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung hat sich das Klientel an der Realschule gewandelt. Die Eltern würden ihre Kinder oft entgegen der Empfehlung der Grundschule auf die Realschule schicken, sagt der Rektor, was sich entsprechend auf den Unterrichtsablauf und die Abläufe an der Schule auswirke, weil diese Schüler in der Regel nicht so leistungsstark seien und dem Leistungsniveau in der fünften und sechsten Klasse nicht folgen könnten.

leistet Marina Braunagel an der Realschule Schulsozialarbeit. In den bisher zwölf Wochen hat sie erste Einblicke in die Situation der Bildungseinrichtung erhalten und konnte sich zurecht finden. Wie sieht ihre Arbeit der Schule aus? Die Schüler kommen entweder aus eigenem Antrieb, oder die Lehrkräfte raten ihn, zur Schulsozialarbeiterin zu gehen. Hauptsächlich kümmert sie sich um die Altersgruppe der Fünft- bis Siebtklässler, inzwischen kommen aber auch schon ältere Schülerinnen und Schüler zu ihr.

Zur Person

Marina Braunagel (31) stammt aus Gaggenau im Landkreis Rastatt. Sie absolvierte zuerst eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin und arbeitete vier Jahre in diesem Beruf. In Stuttgart studierte sie dann "Soziale Arbeit" mit dem Bachelor-Abschluss. Bevor sie nach Blumberg kam, war sie in Stuttgart im Projekt "Run away" für die Betreuung junger Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren tätig, die sich mit dem Leben schwer taten. Dabei sei es unter anderem darum gegangen, deren Persönlichkeit zu stabilisieren, Bewerbungen zu schreiben oder den Arbeitgeber zu kontaktieren, schildert Marina Braunagel. Nachdem sie aus privaten Gründen nach Konstanz gezogen war, suchte sie eine neue berufliche Herausforderung. Dabei stieß sie auf die Stellenausschreibung des Caritasverbands im Schwarzwald-Baar-Kreis für die Realschule Blumberg. Die Stelle habe sie sehr angesprochen, sie biete immer etwas Neues, sei sehr spannend und voller Überraschungen. Bei ihrem Bewerbungsgespräch mit Heike Schempp, Teamleiterin Schulsozialarbeit im Caritasverband sowie Vorstandsmitglied Markus Schreiber habe sie sich von Anfang an wohlgefühlt, sagt sie. Markus Schreiber betonte, für sie sei Frau Braunagel mit ihrer breiten beruflichen Erfahrung interessant gewesen. Namentlich durch das Betreuungsprojekt in Stuttgart. (blu)

Die Klientel hat sich gewandelt

