Nebenan kräht der Hahn. Als Holger Vollmer bei der Führung in und um die Fabrik den Gockel hört, schmunzelt er und sagt: „Das ist gut so.“ Der Gockel auf dem Land und nebenan die Fabrik – in Tengen-Wiechs scheint dies kein Gegensatz zu sein.

Und wenn es nach dem Willen des Abteilungsleiters geht, soll das auch so bleiben. Vollmer leitet das Wiechser Werk der Weltfirma Stihl. Die Werke wurden nach ihrer zeitlichen Entstehung durchnummeriert. Acht Fabriken sind es in Deutschland. In Wiechs steht mit Nummer 3 das kleinste Werk mit 98 Mitarbeitern.

Stihl gehört zu den Gewinnern der Pandemie, wie der Abteilungsleiter berichtet. In der Fabrikhalle stehen voll gestapelte Regale und Maschinen dicht beieinander. Vor dem Gelände befinden sich zeitweise Lastwagen-Auflieger, weil drinnen der Platz nicht mehr ausreicht. „Wir platzen aus allen Nähten“, fasst Vollmer die Situation zusammen. Das Werk befinde sich aktuell in einer „Hochdruckphase“.

Am Standort seit mehr als 60 Jahren

Seit 61 Jahren besteht Werk 3 in Wiechs. Seither wird immer wieder an- und ausgebaut. Damit Hallen, Gebäude und Geschosse in den nächsten Jahrzehnten nicht nur nach dem Zufallsprinzip angebaut werden, hat die Firma nun einen Masterplan entwickelt – und diesen dem Tengener Gemeinderat vorgelegt. Dieser hat einstimmig grünes Licht für die ambitionierten Pläne gegeben. Den Abteilungsleiter freut es. Dadurch könne man langfristig planen.

Holger Vollmer, Abteilungsleiter des Werk drei der Firma Stihl im Tengener Stadtteil Wiechs, als Besucher in der Sitzung des Gemeinderates. | Bild: Uli Zeller

So sieht der Masterplan aus Neue Leichtbauhalle kommt Werk 3 der Firma Stihl in Tengen-Wiechs hat derzeit 3600 Quadratmeter Platz zur Verfügung und fertigt Alu-Griffrohre für verschiedene Geräte, Dickichtmesser für Freischneider, Leichtbauschienen für Motorsägen-Schwerter, sowie Elektro-Kettensägen und eine Baugruppe für den Trennschleifer. Hauptsitz der Firma Stihl ist im schwäbischen Waiblingen. 21.000 Mitarbeiter beschäftigt Stihl weltweit, 98 davon in Tengen-Wiechs. Nun hat die Firma einen Masterplan entwickelt, in dem sie in mehreren Bauschritten für das Werk in Wiechs in die Zukunft denkt. Zunächst soll eine Leichtbauhalle mit 300 Quadratmetern gebaut werden. In mehreren Baustufen soll die Produktion erweitert werden. Ein erstes Obergeschoss mit Büroräumen soll hinzukommen. Und auch die Sanitärbereiche im Erdgeschoss sollen saniert werden. Erst im Endausbau sollen weitere Gebäude und Hallen hinzukommen. Aufmerken lässt eine Hallenhöhe von 18 Metern. Diese Höhe würde allerdings von der in Schräglage weiter unten gelegenen Landstraße aus gemessen, betont Abteilungsleiter Holger Vollmer und kommt dabei zu dem Schluss: „Die mit 18 Meter hoch wirkende Zahl wird dem Gesamtkonzept nicht gerecht.“ Bereits jetzt zu einer sehr frühen Planungsphase würde sich die Firma intensiv Gedanken machen, wie die neuen Baukörper gefällig in die Landschaft integriert werden können. Beispielsweise mit natürlichen Materialien an der Fassade, Fassadenbegrünung, einer doppelten Baumreihe vor den Gebäuden und einer getreppten Gebäudefront.

Bürgermeister Marian Schreier hatte in der Gemeinderatssitzung nicht mit Steigerungswörtern gespart. Stihl sei der größte Arbeitgeber in Tengen. Die Maßnahmen könnten auf eine Verdreifachung des Werkes hinauslaufen, wenn alle Baustufen durchlaufen würden.

„Es ist die größte gewerbliche Erweiterung, die wir je in Tengen hatten“, hob er hervor. Freuen dürfte er sich über zusätzliche Gewerbesteuern, die damit der Stadt zufließen. Die Erweiterung würde auch verdeutlichen, dass der Standort in Tengen gesichert werde, so Schreier. Damit dies möglich ist, müsse nun Baurecht geschaffen werden. Es stünden sehr komplexe Verfahren an, die mehrere Monate Vorlauf benötigen würden.

„Die Firma Stihl ist der größte Arbeitgeber in Tengen. Es ist die größte gewerbliche Erweiterung, die wir je in Tengen hatten“, betont Bürgermeister Marian Schreier. | Bild: Uli Zeller

Es gab auch zahlreiche Rückfragen im Gemeinderat. Thomas Wezstein (Freie Wähler) erkundigte sich nach der von der Autobahn kommenden überörtlichen Verkehrsführung. Jürgen Hock (SPD/Freie Bürger) hob hervor, bei den weiteren Planungen sei auch der Lärmschutz für das Dorf mit zu bedenken.

Regenwasser soll gesammelt werden

Renate Hönscher (CDU) regte in Anbetracht der zusätzlichen Flächenversiegelung an, Niederschlagswasser nicht nur versickern zu lassen, sondern auch in Seen zu sammeln. Etwa für die Feuerwehr und um durch Verdunsten Kühlung zu erhalten. Viele der Anregungen aus dem Gemeinderat müssen zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal genauer betrachtet werden – da das Projekt noch etwas mehr Planungsreife benötigt, um die Details angehen zu können, so Schreier.

Gabi Leichenauer (Ortsvorsteherin von Wiechs am Randen) regte an, es nicht bei der Vorstellung im Tengener Gemeinderat zu belassen, sondern die Pläne auch den Wiechser Bürgern direkt vor Ort vorzustellen.

Gabi Leichenauer, Ortsvorsteherin von Wiechs, wünsche sich, dass die Pläne den Wiechser Bürgern direkt vor Ort vorgestellt werden. | Bild: Uli Zeller

Bürgermeister Marian Schreier versprach, dies gerne nach der Sommerpause des Gemeinderates ins Auge zu fassen.

Die Verlegung der Stihl-Straße und eine 18 Meter hohe Halle waren im Gemeinderat Thema. | Bild: Uli Zeller

Im Zuge des Ausbaus von Werk 3 muss zudem die Stihl-Straße verlegt werden. Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht. Es handelt sich um „mögliche Erweiterungsszenarien im Rahmen eines Masterplanes mit mehreren Ausbaustufen“, wie es in der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat heißt. Das mögliche Endausbauszenario solle als Grundlage für den Bebauungsplan dienen.

Eine konkrete Summe, was die angedachten Maßnahmen zuletzt kosten, gibt es nicht. Abteilungsleiter Holger Vollmer spricht von „deutlichen zweistelligen Millionenbeträgen“ – ein klares Zeichen für die nachhaltige Standortsicherung.