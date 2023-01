Viele Ereignisse und Projekte haben das Jahr 2022 in Stockach, Bodman-Ludwigshafen, Eigeltingen, Orsingen-Nenzingen, Mühlingen und Hohenfels bestimmt: Neue Baugebiete, Straßenbaustellen, die Energiekrise und mehr. Das Jahresrückblickrätsel wirft einen Blick auf diese Dinge. Jede Frage hat eine richtige Antwort mit dem korrekten Lösungsbuchstaben in Klammern und zwei vollkommen frei erfundene Möglichkeiten.

Die Gewinne Wer den richtigen Lösungssatz im Jahresrückblickrätsel 2022/23 findet, kann einen von zwölf Preisen gewinnen: Ein Gutschein für eine Saisonkarte des Freibads der Stadtwerke Stockach, zwei Narren-Kits des Hohen Grobgünstigen Narrengerichts zu Stocken, drei Mal je zwei Kleinkunst-Eintrittskarten für Götz Frittrangs „Götzendämmerung“ am 25. März im Bürgerhaus Adler Post, die das Kulturamt zur Verfügung stellt, zwei s‘Kärtle-Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils zehn Euro, die das Amt für Tourismus, Kultur und Marketing von Bodman-Ludwigshafen zur Verfügung stellt, sowie fünf SÜDKURIER-Überraschungstaschen. So funktioniert es Hinter jeder richtigen Antwort in den Rätselteilen steht ein Buchstabe für den gesuchten Lösungssatz. Es gibt fünf Teile, die alle Buchstaben bringen. In der fünften Folge werden an dieser Stelle die Telefonnummer und E-Mail-Adresse stehen, unter der alle Leser mit der richtigen Lösung anrufen und schreiben können. Der Zufallsgenerator entscheidet unter allen Teilnehmern, wer gewinnt. Die Gewinner werden anschließend benachrichtigt, wie und wo sie ihre Preise erhalten. Die Namen der Gewinner werden im Rahmen der Rätselauflösung veröffentlicht.

Was ist das Besondere am neuen Blitzer der Stadt Stockach, der seit November im Einsatz ist?

Mobiler Anhänger: Der Blitzer ist genau genommen ein Blitzer-Anhänger, der überall in der Verwaltungsgemeinschaft Stockach eingesetzt werden kann. (T)

Der Blitzer ist genau genommen ein Blitzer-Anhänger, der überall in der Verwaltungsgemeinschaft Stockach eingesetzt werden kann. (T) Grüne Farbe: Die Säule ist eine Spezialanfertigung. Sie ist grün und steht so zwischen Bäumen an einer Raserstraße im Stadtgebiet, dass man sie selbst dann kaum sieht, wenn man weiß, dass sie dort ist. (F)

Die Säule ist eine Spezialanfertigung. Sie ist grün und steht so zwischen Bäumen an einer Raserstraße im Stadtgebiet, dass man sie selbst dann kaum sieht, wenn man weiß, dass sie dort ist. (F) Wechselndes Aussehen: Der Blitzer lässt sich zu verschiedenen unscheinbaren Formen umbauen, zum Beispiel eine Mülltonne oder ein Stromkasten am Straßenrand. (A)

Der Buchstabe hinter der richtigen Antwort kommt in Feld 14.

Bild: Südkurier

Im Januar 2022 geschah in Zizenhausen ein aufsehenerregender Vorfall mit einem Feuerwehr-Großeinsatz. Was ist passiert?

Getreide überall: Ein Lastwagen hatte die Ladung nicht richtig gesichert und verlor auf voller Länge von Zizenhausen nach und nach seine Ladung. Und die gefror dann aufgrund der Temperaturen fest. Das Entfernen dauerte daher die ganze Nacht. (L)

Ein Lastwagen hatte die Ladung nicht richtig gesichert und verlor auf voller Länge von Zizenhausen nach und nach seine Ladung. Und die gefror dann aufgrund der Temperaturen fest. Das Entfernen dauerte daher die ganze Nacht. (L) Gefahrgut-Transport: Ein Lastwagen, der Gefahrgut geladen hatte, kippte in der Kurve kurz vor dem Ortsende Richtung Hoppetenzell um. Ein aufwendiger Einsatz begann. (E)

Ein Lastwagen, der Gefahrgut geladen hatte, kippte in der Kurve kurz vor dem Ortsende Richtung Hoppetenzell um. Ein aufwendiger Einsatz begann. (E) Lagerfeuer-Demo: Kritiker beschlossen, eine wichtige Verkehrsader lahmzulegen, indem sie überall auf der Bundesstraße 313 im Ort Blockaden und circa 30 Lagerfeuer errichteten, die die Feuerwehr löschte und entfernte. (D)

Der Buchstabe hinter der richtigen Antwort gehört in Feld 21.

Als mehrere Parkplätze in Bodman-Ludwigshafen mit einer Kennzeichenerkennung für minutengenaues Bezahlen umgebaut wurden, gab es in der ersten Zeit Probleme und Beschwerden. Was war der Grund?

Nervige Alarmsignale: Wenn Radfahrer durch die Kameraerfassung fuhren, ging ständig ein Tonsignal los, das anzeigen sollte, dass ein Fahrzeug mit einem nicht lesbaren Kennzeichen einfuhr. (N)

Wenn Radfahrer durch die Kameraerfassung fuhren, ging ständig ein Tonsignal los, das anzeigen sollte, dass ein Fahrzeug mit einem nicht lesbaren Kennzeichen einfuhr. (N) Automatenprobleme: Viele Nutzer kamen mit den blauen Automaten nicht klar. Abgesehen davon, dass alles neu und gewöhnungsbedürftig war, machte die Technik noch nicht ganz mit und die Displays waren zu klein. Die Automaten wurden schließlich gegen die jetzigen grünen Geräte ausgetauscht. (E)

Viele Nutzer kamen mit den blauen Automaten nicht klar. Abgesehen davon, dass alles neu und gewöhnungsbedürftig war, machte die Technik noch nicht ganz mit und die Displays waren zu klein. Die Automaten wurden schließlich gegen die jetzigen grünen Geräte ausgetauscht. (E) Überfüllte Parkplätze: Das neue System faszinierte so viele Besucher, dass die Parkflächen an Wochenenden nahezu überrannt wurden. Alle wollten testen, ob das mit der Kameraerkennung wirklich funktioniert. Die Folge waren Staus. (P)

Der Buchstabe hinter der richtigen Antwort gehört in Feld 5.

Strandbadparkplatz Bodman mit Kennzeichenerkennung. | Bild: Löffler, Ramona

Die Altarweihe war die Krönung der umfangreichen Sanierung der Stockacher Kirche St. Oswald. Der Altar hat nicht nur die ungewöhnliche Form einer Halbkugel, sondern besteht auch aus einem besonderen Material. Welches?

Glas: Der Altar ist aus gelb gefärbtem Glas angefertigt, das wirkt, als ob es schwebt. So passt es zum gelben Kreuz über dem Altarraum. (G)

Der Altar ist aus gelb gefärbtem Glas angefertigt, das wirkt, als ob es schwebt. So passt es zum gelben Kreuz über dem Altarraum. (G) Vulkangestein: Der Altar besteht aus Porphyr und kommt aus Rochlitz in Sachsen. Das Künstlerduo Lutzenberger brachte den Altar, der 2,5 Tonnen wiegt, in Form. Der Ambo, also das Redepult in der Kirche, besteht aus demselben Stein. (S)

Der Altar besteht aus Porphyr und kommt aus Rochlitz in Sachsen. Das Künstlerduo Lutzenberger brachte den Altar, der 2,5 Tonnen wiegt, in Form. Der Ambo, also das Redepult in der Kirche, besteht aus demselben Stein. (S) Historischer Kern: Aufbewahrte Bruchstücke der Vorgängerkirche, die vor 1932 an derselben Stelle gestanden hatte, sowie Steine der Stockacher Stadtmauer wurden in den Altar eingefasst. (K)

Der Buchstabe hinter der richtigen Antwort kommt in Feld 33.

In der gesperrten Marienschlucht war in den vergangenen Monaten einiges los. Was genau wurde gemacht?

Bohrungen an den Felswänden: Die Treppen- und Steganlage kommt 2023. Dafür wurden Löcher in den Fels gebohrt und Felsanker eingesetzt. (S)

Die Treppen- und Steganlage kommt 2023. Dafür wurden Löcher in den Fels gebohrt und Felsanker eingesetzt. (S) Umsiedlung von Pflanzen: Da sich in den Jahren der Sperrung eine Population besonderer Büsche gebildet hatte, von denen Botaniker begeistert waren, fand eine aufwendige Aktion statt, um alle auszugraben und an anderer Stelle in die Erde zu setzen. (P)

Da sich in den Jahren der Sperrung eine Population besonderer Büsche gebildet hatte, von denen Botaniker begeistert waren, fand eine aufwendige Aktion statt, um alle auszugraben und an anderer Stelle in die Erde zu setzen. (P) Benefizkonzerte zur Finanzierung: Da die Zuschüsse doch nicht so hoch wie erwartet ausfallen und Kritik an den Kosten aus Konstanz kam, riefen lokale Vereine eine Konzertreihe ins Leben, die einen mittleren fünfstelligen Betrag erbracht hat. (B)

Der Buchstabe hinter der richtigen Antwort kommt in Feld 16.

Bodman-Ludwigshafen/Allensbach/Konstanz Geschafft! Kurz vor der Winterpause kommt bei der Marienschlucht ein Hubschrauber zum Einsatz Das könnte Sie auch interessieren

Zur geplanten Tierklinik, um die es still geworden ist und an der viele zweifeln, war 2022 die große Neuigkeit der Standort. Er wurde im Februar bekannt. Aber wo ist das?

Blumhof: Ein Grundstück im interkommunalen Gewerbegebiet, auf dem momentan noch Rosen wachsen, ist vorgesehen. (R)

Ein Grundstück im interkommunalen Gewerbegebiet, auf dem momentan noch Rosen wachsen, ist vorgesehen. (R) Fernmelde-Areal: Die geplante Wohnbebauung dort wurde noch kurzfristig gekippt, um ein großes Grundstück mitten in der Stadt für die Tierklinik zu schaffen.

Die geplante Wohnbebauung dort wurde noch kurzfristig gekippt, um ein großes Grundstück mitten in der Stadt für die Tierklinik zu schaffen. Am Bahnhof: Der Pendler-Parkplatz direkt an der Schiesser-Kreuzung soll mit einem Gebäude auf Stelzen für die Tierklinik umgebaut werden.

Der Buchstabe hinter der richtigen Antwort kommt in Feld 29.